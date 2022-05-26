Украина в ООН: Россия похищает и депортирует украинских детей

В среду сообщение украинской делегации ООН зачитал советник постоянного представительства Украины в ООН Сергей Дворник.

"Похищение минимум 230 тысяч украинских детей, которые были среди 1,4 миллиона граждан Украины, в принудительном порядке депортированных в Россию, - преступление, цель которого - уничтожение украинской нации посредством лишения ее новых поколений, и это современное выражение колониализма", - сказал Дворник.

Он отметил, что в результате реализуемых Россией обстрелов украинских городов ракетами и артиллерией погибли десятки тысяч мирных жителей, а еще многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Миллионы жителей Украины были вынуждены покинуть оккупированные российскими войсками или пострадавшие в результате военных действий территории. 8 миллионов стали внутренне перемещенными лицами, а 6,5 миллиона выехали из Украины как беженцы.

"Мы не сомневаемся в том, что в военной стратегии России этот кризис предусматривался как один из удачных результатов войны. Точно так же, как продовольственный кризис", - отметил Дворник.

Он признал, что Россия недостаточно оценила готовность стран-соседей Украины и других друзей помочь и их гостеприимство.

Галерея: Война в Украине

"Россия целенаправленно нападает на мирных жителей Украины в рамках своей военной стратегии в нацистском стиле", - сказал дипломат. Он напомнил, что преступления России против мирных жителей Украины включают в себя убийства, пытки, незаконные задержания, принудительную депортацию, лишение собственности, атаки на гражданскую инфраструктуру, конфискацию зерна у местных крестьян.