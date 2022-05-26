Вы приглашены на свадьбу: как одеться, чтобы не ударить в грязь лицом?

Как же одеться на каждое из таких торжеств, чтобы не выглядеть белой вороной и ощущать себя комфортно? В сотрудничестве с VAN GRAAF, советами делится стилист Юлия Вербицкая.

Главный лейт-мотив любого дресс-кода - это, конечно, соответствие событию, его тематике, месту проведения. Уместность - это ключевое слово, а табу в действительности не так много.

Черный цвет и кожаный материал - под запретом? Если Вы хорошо знаете жениха и невесту, Вам будет проще понять, чего они от Вас ожидают и какой вариант костюма не оценили бы ни при каких обстоятельствах. Если пара не слишком консервативна, на свадьбу можно отправиться даже в кожаном платье - главное, чтобы Вы чувствовали себя восхитительно прекрасной.

Если же Вы не слишком хорошо знаете молодоженов или не уверены в выбранном наряде, согласуйте свой выбор с невестой. "Например, бывают ситуации, когда невесты категорически не приемлют появление на свадьбе в наряде черного цвета, хотя я считаю, что это очень элегантный цвет, который подходит к любому случаю. Поэтому в случае любых сомнений лучше переспросить" - поясняет стилист.

Настоящие табу. Чего действительно следует избегать, так это некомфортной или неуместной одежды. Например, если свадьба отмечается в лесу, то не следует одевать туфли на шпильке - отдайте предпочтение обуви на танкетке, а еще лучше - на плоском ходу. Столь же неуместным на природе будет и вычурное платье в стразах или нарочито вечерний макияж. На пляжную свадьбу лучше выбрать платье в стиле бохо, например, рекомендует стилист.

Есть еще несколько запретов в отношении свадебного дресс-кода:

Не следует надевать наряд белого цвета

Постарайтесь одеться скромнее невесты - превзойти героиню дня в данном случае было бы моветоном.

Ультра короткое мини или мега глубокое декольте в данном случае опасно граничат с вульгарностью. Лучше отложить их для другого случая.

На свадьбу - только в согласованных нарядах и платье в пол? В действительности, мир сейчас очень демократичен в отношении нарядов, в том числе свадебных. Совсем нельзя назвать дурным вкусом, если Вы предпочтете брючный костюм или комплект из топа и юбки или брюк. Скорее дурным тоном можно назвать наряд в стиле "баба на чайнике" - когда дама наряжается в чуть ли не бальное платье и накручивает кудри. Это точно уже безвозвратно устарело!

Стилист также добавляет, что не обязательно одеваться со своим спутником в одной цветовой гамме - достаточно будет одеться в одном стиле. "Вариант, когда у вас синее платье, а у него синий карманный платок, уже давно устарел. Если Вы затрудняетесь выбрать подходящий наряд, отправьтесь в хороший магазин, в котором опытные консультанты смогут сориентировать Вас в отношении актуальных трендов и подобрать наряд, который подойдет Вашей фигуре и типу внешности. Например, в магазине VAN GRAAF можно получить качественную консультацию от прошедших профессиональное обучение специалистов", - советует Ю. Вербицкая.

Главный совет, наряжаясь на свадьбу: помните, лучше выглядеть скромней, чем надеть на себя все и сразу. Это касается не только одежды , но и аксессуаров, макияжа и прически. "Если вы хотите сделать локоны, пусть они не будут идеальными (завиток к завитку). Простого нюдового макияжа с акцентом на губы или глаза будет вполне достаточно. А если у Вас очень яркое платье, сумку и обувь лучше выбрать нейтрального оттенка, иначе Вы будете выглядеть как сорока. Помните: настоящий стиль - это всегда про уместность", добавляет эксперт.