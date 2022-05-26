Кариньш: Глава МВД должен предложить решения по проблеме украинских беженцев

Изначально казалось, что война в Украине может закончиться примерно через три месяца, но теперь ясно, что война продолжится, а это означает, что нужно думать о том, как помочь украинцам в Латвии в долгосрочной перспективе, особенно тем украинским беженцам, которые не могут включиться в рынок труда - например, 5000 школьникам, зарегистрированным в латвийской школьной системе.

По мнению премьера, заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Эклонс является высококлассным профессионалом, в котором ни у кого не должно быть сомнений. Поэтому он призвал Сейм поддержать кандидата на пост министра.

В то же время Кариньш отметил, что в это кризисное время очень важно сохранить стабильность в стране, поэтому важно, чтобы правительство могло возобновить работу в полном составе как можно скорее.

До конца месяца должны быть подготовлены предложения по дальнейшему расселению и питанию украинских беженцев

До 30 мая Центр оперативного управления гражданской обороны (ЦОУГО) должен подготовить предложения по дальнейшему размещению и питанию украинских беженцев, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

25 мая состоялось очередное заседание ЦОУГО под руководством госсекретаря МВД. Каждому представленному в ЦОУГО учреждению поручено до 30 мая подготовить свои решения по предоставлению жилья и питания.

Эти предложения будут рассмотрены политическим руководством соответствующих отраслевых министерств. В министерстве напомнили, что объем средств, выделяемых из государственного бюджета, и оказание первичной помощи (проживание и питание) гражданскому населению Украины существенно различаются в разных странах Европы.

Также Министерство образования и науки в сотрудничестве с Фондом общественной интеграции представят предложения по организации интеграционных лагерей для граждан Украины (детей, молодежи) с участием латвийских детей.

Уже сообщалось, что для беженцев из Украины планируется продлить возможность получения господдержки на питание и проживание на 30 дней.