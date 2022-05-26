Сейм утвердил новых министров внутренних дел и экономики

Кроме того, Сейм утвердил на должности министра экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение), бывшего парламентского секретаря Министерства экономики.

Индриксоне подчеркнула, что считает своими задачами на посту министра содействие использованию возобновляемых источников энергии и привлечение инвестиций.

Отвечая ранее на вопрос о своих приоритетах в сфере энергетики, она отметила необходимость обеспечения энергетической независимости путем перехода на использование местных возобновляемых источников энергии. Индриксоне готова продолжать начатую бывшим министром экономики Янисом Витенбергсом работу по переводу теплоснабжения с природного газа на использование возобновляемых ресурсов.

Новый министр также отметила необходимость развития солнечной и ветряной энергетики.

Важным приоритетом Индриксоне считает отказ Латвии, Литвы и Эстонии от синхронизации электросетей с Россией. Также министр указала, что, прежде чем отказаться с 2023 года от российского газа, следует получить гарантии необходимых поставок природного газа с Клайпедского терминала в Литве в последнем квартале этого года. Индриксоне также считает строящийся терминал в эстонском Палдиски еще одним потенциальным источником поставок природного газа в Латвию.

В свою очередь Эклонс ранее сообщил агентству LETA, что намерен продолжить дело, начатое его предшественницей Марией Голубевой ("Для развития/За!"), и по мере возможности продвигать собственные инициативы.

Эклонс согласился занять пост министра по ряду причин, в том числе личных. Кроме того, он считает, что необходимо уделять больше внимания безопасности.

Регулярно общаясь со своими украинскими коллегами, Эклонс стал еще яснее понимать важность внутренней безопасности в аспекте устойчивости страны.

Эклонс считает, что необходимо развитие общей внутренней безопасности за счет усиления гражданской обороны. В понедельник во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем он убедился, что премьер-министр также видит недостатки в системе гражданской обороны и готов направить усилия на укрепление этой сферы.

Фактически в систему гражданской обороны вовлечены все государственные и муниципальные учреждения, и Эклонс видит большие недостатки в деятельности каждого отдельного субъекта. "В некоторых вопросах уже наблюдаются известные кризисы, и на фоне общей угрозы эти недостатки особенно вырисовываются. Например, начинают проявляться недостатки в вопросе украинских беженцев ", - сказал министр.

Эклонс понимает, что будет министром "без денег", поскольку бюджет МВД на этот год уже утвержден, но указывает, что есть и другие инструменты для развития сферы внутренних дел, например, административные, которые стоит направить на "реорганизацию внутренней системы распределения финансирования".

"Скорее, я хотел бы привнести чувство безопасности и стабильности в систему внутренних дел, чтобы мы могли спокойно и четко работать над поставленными задачами", - сказал Эклонс.