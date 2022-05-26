Мужчине грозит пожизненный срок за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Согласно решению о передаче дела в суд, обвиняемый в период времени с осени 2019 года по весну 2021 года в моменты, когда находился вдвоем со своей падчерицей и никто не мешал осуществлению противозаконных действий, применяя насилие и угрозы, осуществлял действия сексуального характера и удовлетворял свою похоть противоестественным путем.

Обвиняемый воспользовался доверием несовершеннолетней девочки и ограниченным в связи с состоянием здоровья пониманием осуществляемых мужчиной действий и их значения.

Таким образом, обвиняемый поставил под угрозу половую неприкосновенность особо защищаемой несовершеннолетней потерпевшей и нарушил ее нормальное физическое и психическое развитие, причинив ей физическую боль, душевные страдания и моральный вред.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

Мужчина свою вину в совершении преступления не признает.

Дело передано на рассмотрение в суд Земгальского района.