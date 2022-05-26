Рижская дума встретится с фирмами, которые готовы помочь в сносе памятника в парке Победы

С представителями предприятий встретятся вице-мэр Вилнис Кирсис и исполнительный директор города Янис Ланге, а также представители ответственных структур самоуправления.

После встречи в 15:00 представители руководства думы ответят на вопросы журналистов.

Как сообщалось, несколько компаний предложили Рижской думе бесплатную помощь в организации сноса памятника советским воинам в парке Победы. Самоуправление получило письма от JaunRīga ECO и Forma 2, которые предлагают бесплатно обеспечить строительный надзор за сносом памятника.

Также у мэра Риги Мартиньша Стакиса состоялась встреча с представителями архитектурного бюро Sarma&Norde arhitekti, которое предложило безвозмездно подготовить проект демонтажа памятника.