Пт, 27.05.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

NEPLP сможет ограничивать программы угрожающие суверенитету других стран

Пульт. Иллюстративное фото. ФОТО: Pixabay

В четверг, 26 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки в Закон об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) правом ограничивать иностранные программы, угрожающие суверенитету других стран, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

NEPLP предоставлено право ограничивать распространение аудио- и аудиовизуальных программ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны.

"Эти изменения предусматривают, что телеканалы стран, не входящих в Европейский союз, Европейскую экономическую зону, Организацию Североатлантического договора или Конвенцию о трансграничном телевидении и угрожающие территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны, больше не будут доступными в Латвии", - заявил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Распространение таких программ на территории Латвии противоречит национальным интересам Латвии и не соответствует политике программ электронных СМИ, а также негативно влияет на информационное пространство Латвии, подчеркивается в аннотации принятых поправок.

После вторжения России в Украину 24 февраля принимаются усиленные меры по защите информационного пространства Латвии.

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