NEPLP сможет ограничивать программы угрожающие суверенитету других стран

NEPLP предоставлено право ограничивать распространение аудио- и аудиовизуальных программ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны.

"Эти изменения предусматривают, что телеканалы стран, не входящих в Европейский союз, Европейскую экономическую зону, Организацию Североатлантического договора или Конвенцию о трансграничном телевидении и угрожающие территориальной целостности, суверенитету или национальной независимости другой страны, больше не будут доступными в Латвии", - заявил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Распространение таких программ на территории Латвии противоречит национальным интересам Латвии и не соответствует политике программ электронных СМИ, а также негативно влияет на информационное пространство Латвии, подчеркивается в аннотации принятых поправок.

После вторжения России в Украину 24 февраля принимаются усиленные меры по защите информационного пространства Латвии.