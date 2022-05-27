Глава таллиннской больницы: родившиеся после 1980 года от обезьяньей оспы не защищены

– Как этот подвид проник в Европу, где оспа вроде бы давно побеждена?

– Это не классический вирус оспы, а особый штамм – вирус обезьяньей оспы, который встречается и у грызунов. Вспышки были не только в Африке, но и в Америке. Однако они не вылились в эпидемию, поскольку этот вирус не очень контагиозный (заразный).

Заразиться можно при длительным контакте с больным, причем время скрытого периода человек не является заразным. Зараженный становится опасным, когда появляется сыпь.

– Кому вирус угрожает в первую очередь? Кто наиболее восприимчив?

– В 80-х годах завершилась вакцинация от оспы. Те люди, которые были до этого привиты от обычной оспы, на 85% защищены от тяжелого протекания болезни при заражении оспой обезьян.

Среди зараженных в Европе нынешним штаммом смертность составляет менее 1%. В Республике Конго смертность достигала 10%, так что нынче мы имеем дело не с самым опасным штаммом. В первую очередь подвержены заражению люди с ослабленным иммунитетом, дети и те взрослые, которые не прошли вакцинацию.

– То есть, все родившиеся в 80-е и позже?

– Да, обезьянья оспа – это в первую очередь болезнь молодых людей.

– Значит, родители маленьких детей напрасно полагают, что их чада были привиты от оспы еще в роддоме?

– На самом деле, эта прививка не делается уже многие годы. При этом вакцины даже нет в свободном доступе из-за отсутствия спроса на нее в последние сорок лет.

На сегодняшний день это является проблемой. Нет и специфической вакцины от обезьяньей оспы.

– Что предпринимают производители вакцин?

– Многие страны и фармацевтические компании начали работать над этой проблемой. В Эстонии также отсутствуют антивирусные препараты, которые применяются против этого заболевания. В ЕС готовится совместный тендер на закупку препаратов. На данный момент обеспечена возможность PCR-тестирования.

– Скоро нас снова будут отправлять в палатки для тестирования?

– Пока об этом речи не идет. Просто имеется возможность сделать тест при подозрении на обезьянью оспу. Этим занимается Департамент здоровья. Сегодня утром все больницы получили предназначенную для этого документацию, направления и т.д.

Все медучреждения проводят экспресс-обучение персонала по лечению зараженных обезьяньей оспой.

Скрытый период – от 6 до 21 дня. Любой медик должен быть готов к тому, что при лечении других болезней в какой-то момент может проявиться обезьянья оспа.

– Как будут изолировать больных? Под копирку с ковидом?

– Не думаю, что речь идет о тех же масштабах.

Ковид был гораздо более заразен, даже заразнее гриппа, и более эффективно передавался от человека к человеку. Обезьянья оспа передается только при длительном контакте, в самолете – маловероятно.

Длительность контакта должна измеряться 6-8-ю часами. Так что я не думаю, что эта болезнь будет так же быстро и широко шагать по планете, как ковид.

Риски, связанные с обезьяньей оспой, в несколько раз меньше по сравнению с ковидом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: обезьянья оспа – новый ковид? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz ФОТО: Taavi Sepp

Чем опасен этот вирус? Кому он грозит прежде всего?

Защищают ли прививки от обезьяньей оспы?

Что предпринимают производители вакцин?

Как будут изолировать больных? Скопируют опыт борьбы с ковидом?

Может ли обезьянья оспа начать мутировать? Дойдет ли дело до локдаунов?

Какие прогнозы в отношении ковида? Коронавирус объявят подвидом гриппа?

На каком этапе создания находится Таллиннская супербольница?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz