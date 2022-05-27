Глава таллиннской больницы: родившиеся после 1980 года от обезьяньей оспы не защищены

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Выдержки из беседы:
– Обезьянья оспа уже на пороге. Когда может быть выявлен первый случай в Эстонии?
– Это вопрос дней или недель. Поскольку в Финляндии уже есть первый случай, с большой вероятностью обезьянья оспа появится и у нас.
На сегодняшний день в ЕС официально подтверждено 67 случаев, плюс 42 пока не подтвержденных с помощью PCR-теста случая, при этом симптомы у людей уже появились.
– Португалия, Испания, Великобритания – в панике, скупают консервы и гречку. Оправданно ли это? Может ли дело дойти до локдаунов?
– Очень надеюсь, что нет. Это принципиально другой вирус по сравнению с тем же ковидом. Страхи не обоснованы.
– Чем грозит обезьянья оспа? Кому ее нужно бояться прежде всего? Опаснее ли она, чем коронавирус?
– Не возьмусь утверждать, что обезьянья оспа опаснее коронавируса. Этот вирус – производная вируса оспы. Данный ДНК-вирус устойчив к внешней среде и не склонен быстро изменяться. Известен с 1950-го года, когда был впервые обнаружен у обезьян, тогда он распространялся в Африке – в Конго, Нигерии. При этом у него тоже есть разные подвиды. Нынешний подвид пришел в Европу с западной и центральной Африки.
– Как этот подвид проник в Европу, где оспа вроде бы давно побеждена?
– Это не классический вирус оспы, а особый штамм – вирус обезьяньей оспы, который встречается и у грызунов. Вспышки были не только в Африке, но и в Америке. Однако они не вылились в эпидемию, поскольку этот вирус не очень контагиозный (заразный).
Заразиться можно при длительным контакте с больным, причем время скрытого периода человек не является заразным. Зараженный становится опасным, когда появляется сыпь.
– Кому вирус угрожает в первую очередь? Кто наиболее восприимчив?
– В 80-х годах завершилась вакцинация от оспы. Те люди, которые были до этого привиты от обычной оспы, на 85% защищены от тяжелого протекания болезни при заражении оспой обезьян.
Среди зараженных в Европе нынешним штаммом смертность составляет менее 1%. В Республике Конго смертность достигала 10%, так что нынче мы имеем дело не с самым опасным штаммом. В первую очередь подвержены заражению люди с ослабленным иммунитетом, дети и те взрослые, которые не прошли вакцинацию.
– То есть, все родившиеся в 80-е и позже?
– Да, обезьянья оспа – это в первую очередь болезнь молодых людей.
– Значит, родители маленьких детей напрасно полагают, что их чада были привиты от оспы еще в роддоме?
– На самом деле, эта прививка не делается уже многие годы. При этом вакцины даже нет в свободном доступе из-за отсутствия спроса на нее в последние сорок лет.
На сегодняшний день это является проблемой. Нет и специфической вакцины от обезьяньей оспы.
– Что предпринимают производители вакцин?
– Многие страны и фармацевтические компании начали работать над этой проблемой. В Эстонии также отсутствуют антивирусные препараты, которые применяются против этого заболевания. В ЕС готовится совместный тендер на закупку препаратов. На данный момент обеспечена возможность PCR-тестирования.
– Скоро нас снова будут отправлять в палатки для тестирования?
– Пока об этом речи не идет. Просто имеется возможность сделать тест при подозрении на обезьянью оспу. Этим занимается Департамент здоровья. Сегодня утром все больницы получили предназначенную для этого документацию, направления и т.д.
Все медучреждения проводят экспресс-обучение персонала по лечению зараженных обезьяньей оспой.
Скрытый период – от 6 до 21 дня. Любой медик должен быть готов к тому, что при лечении других болезней в какой-то момент может проявиться обезьянья оспа.
– Как будут изолировать больных? Под копирку с ковидом?
– Не думаю, что речь идет о тех же масштабах.
Ковид был гораздо более заразен, даже заразнее гриппа, и более эффективно передавался от человека к человеку. Обезьянья оспа передается только при длительном контакте, в самолете – маловероятно.
Длительность контакта должна измеряться 6-8-ю часами. Так что я не думаю, что эта болезнь будет так же быстро и широко шагать по планете, как ковид.
Риски, связанные с обезьяньей оспой, в несколько раз меньше по сравнению с ковидом.
Подробнее в повторе!
Чем опасен этот вирус? Кому он грозит прежде всего?
Защищают ли прививки от обезьяньей оспы?
Что предпринимают производители вакцин?
Как будут изолировать больных? Скопируют опыт борьбы с ковидом?
Может ли обезьянья оспа начать мутировать? Дойдет ли дело до локдаунов?
Какие прогнозы в отношении ковида? Коронавирус объявят подвидом гриппа?
На каком этапе создания находится Таллиннская супербольница?