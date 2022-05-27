Пт, 27.05.2022
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  • Глава таллиннской больницы: родившиеся после 1980 года от обезьяньей оспы не защищены

Глава таллиннской больницы: родившиеся после 1980 года от обезьяньей оспы не защищены

  • Выявление вируса в Эстонии – вопрос дней или недель
  • Обезьянья оспа – это болезнь молодых людей
  • Прививка от оспы не делается уже с 80-х годов

В Финляндии выявлен первый случай предполагаемого заражения обезьяньей оспой. Когда вирус проберется в Эстонию? Станет ли оспа новой пандемией?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Выдержки из беседы:

Обезьянья оспа уже на пороге. Когда может быть выявлен первый случай в Эстонии?

– Это вопрос дней или недель. Поскольку в Финляндии уже есть первый случай, с большой вероятностью обезьянья оспа появится и у нас.

На сегодняшний день в ЕС официально подтверждено 67 случаев, плюс 42 пока не подтвержденных с помощью PCR-теста случая, при этом симптомы у людей уже появились.

– Португалия, Испания, Великобритания – в панике, скупают консервы и гречку. Оправданно ли это? Может ли дело дойти до локдаунов?

– Очень надеюсь, что нет. Это принципиально другой вирус по сравнению с тем же ковидом. Страхи не обоснованы.

– Чем грозит обезьянья оспа? Кому ее нужно бояться прежде всего? Опаснее ли она, чем коронавирус?

– Не возьмусь утверждать, что обезьянья оспа опаснее коронавируса. Этот вирус – производная вируса оспы. Данный ДНК-вирус устойчив к внешней среде и не склонен быстро изменяться. Известен с 1950-го года, когда был впервые обнаружен у обезьян, тогда он распространялся в Африке – в Конго, Нигерии. При этом у него тоже есть разные подвиды. Нынешний подвид пришел в Европу с западной и центральной Африки.

– Как этот подвид проник в Европу, где оспа вроде бы давно побеждена?

– Это не классический вирус оспы, а особый штамм – вирус обезьяньей оспы, который встречается и у грызунов. Вспышки были не только в Африке, но и в Америке. Однако они не вылились в эпидемию, поскольку этот вирус не очень контагиозный (заразный).

Заразиться можно при длительным контакте с больным, причем время скрытого периода человек не является заразным. Зараженный становится опасным, когда появляется сыпь.

– Кому вирус угрожает в первую очередь? Кто наиболее восприимчив?

– В 80-х годах завершилась вакцинация от оспы. Те люди, которые были до этого привиты от обычной оспы, на 85% защищены от тяжелого протекания болезни при заражении оспой обезьян.

Среди зараженных в Европе нынешним штаммом смертность составляет менее 1%. В Республике Конго смертность достигала 10%, так что нынче мы имеем дело не с самым опасным штаммом. В первую очередь подвержены заражению люди с ослабленным иммунитетом, дети и те взрослые, которые не прошли вакцинацию.

– То есть, все родившиеся в 80-е и позже?

– Да, обезьянья оспа – это в первую очередь болезнь молодых людей.

– Значит, родители маленьких детей напрасно полагают, что их чада были привиты от оспы еще в роддоме?

– На самом деле, эта прививка не делается уже многие годы. При этом вакцины даже нет в свободном доступе из-за отсутствия спроса на нее в последние сорок лет.

На сегодняшний день это является проблемой. Нет и специфической вакцины от обезьяньей оспы.

– Что предпринимают производители вакцин?

– Многие страны и фармацевтические компании начали работать над этой проблемой. В Эстонии также отсутствуют антивирусные препараты, которые применяются против этого заболевания. В ЕС готовится совместный тендер на закупку препаратов. На данный момент обеспечена возможность PCR-тестирования.

– Скоро нас снова будут отправлять в палатки для тестирования?

– Пока об этом речи не идет. Просто имеется возможность сделать тест при подозрении на обезьянью оспу. Этим занимается Департамент здоровья. Сегодня утром все больницы получили предназначенную для этого документацию, направления и т.д.

Все медучреждения проводят экспресс-обучение персонала по лечению зараженных обезьяньей оспой.

Скрытый период – от 6 до 21 дня. Любой медик должен быть готов к тому, что при лечении других болезней в какой-то момент может проявиться обезьянья оспа.

– Как будут изолировать больных? Под копирку с ковидом?

– Не думаю, что речь идет о тех же масштабах.

Ковид был гораздо более заразен, даже заразнее гриппа, и более эффективно передавался от человека к человеку. Обезьянья оспа передается только при длительном контакте, в самолете – маловероятно.

Длительность контакта должна измеряться 6-8-ю часами. Так что я не думаю, что эта болезнь будет так же быстро и широко шагать по планете, как ковид.

Риски, связанные с обезьяньей оспой, в несколько раз меньше по сравнению с ковидом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: обезьянья оспа – новый ковид? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz ФОТО: Taavi Sepp
  • Чем опасен этот вирус? Кому он грозит прежде всего?
  • Защищают ли прививки от обезьяньей оспы? 
  • Что предпринимают производители вакцин?
  • Как будут изолировать больных? Скопируют опыт борьбы с ковидом?
  • Может ли обезьянья оспа начать мутировать? Дойдет ли дело до локдаунов?
  • Какие прогнозы в отношении ковида? Коронавирус объявят подвидом гриппа?
  • На каком этапе создания находится Таллиннская супербольница? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz 

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