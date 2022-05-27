Видео ⟩ Ольга Бузова сравнила себя с Толстым

Ольга Бузова в очередной раз напомнила поклонникам, что когда-то была главным редактором журнала "Дом-2". Она лично писала тексты и публиковала свои статьи.

Свои посты в соцсетях Ольга тоже пишет самостоятельно. Она призналась, что ей очень нравится это делать. А слог у нее "а-ля Толстой".

"У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой", - неожиданно заявила теледива.

Ольга Бузова отметила, что пишет намного лучше, чем говорит, потому что в такие моменты сосредоточена на себе. Из видеоролика непонятно, которого Толстого имела в виду звезда - Алексея или Льва. А как вы думаете, какого писателя она имела в виду?