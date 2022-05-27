В Риге летом пройдут бесплатные занятия спортом под открытым небом

Бесплатные тренировки будут организованы в 20 районах столицы - в Агенскалнсе, Болдерае, центре, Даугавгриве, Гризинькалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, на Югле, в Кенгарагсе, Московском форштадте, Мангальсале, Межапарке, Межциемсе, Плявниеках, Пурвциемсе, на Саркандаугаве, Тейке, в Вецмилгрависе, Зиепниеккалнсе и Золитуде.

Занятия по 60 минут проведут сертифицированные спортивные тренеры, и они будут включать в себя разминку, активную часть и заминку.

Информация о времени и месте тренировок, а также контактные данные доступны на сайте www.sports.riga.lv и странице Sporto visa Rīga в социальных сетях.