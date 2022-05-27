Пт, 27.05.2022
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Дмитрий Певцов, российский актер и депутат Госдумы РФ

В Риге летом пройдут бесплатные занятия спортом под открытым небом

Дети занимаются спортом на улице. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Риге с 30 мая по 2 сентября под руководством профессиональных тренеров пройдут спортивные занятия под открытым небом, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Бесплатные тренировки будут организованы в 20 районах столицы - в Агенскалнсе, Болдерае, центре, Даугавгриве, Гризинькалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, на Югле, в Кенгарагсе, Московском форштадте, Мангальсале, Межапарке, Межциемсе, Плявниеках, Пурвциемсе, на Саркандаугаве, Тейке, в Вецмилгрависе, Зиепниеккалнсе и Золитуде.

Занятия по 60 минут проведут сертифицированные спортивные тренеры, и они будут включать в себя разминку, активную часть и заминку.

Информация о времени и месте тренировок, а также контактные данные доступны на сайте www.sports.riga.lv и странице Sporto visa Rīga в социальных сетях.

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