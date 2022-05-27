Видео ⟩ Самолет Ан-225 "Мрия" увезли из аэропорта Гостомеля на утилизацию

28 февраля в концерне "Укроборонпром" сообщили об уничтожении "на аэродроме Гостомель под Киевом в результате российского обстрела самого большого в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая заявил, что Украина намерена построить еще один самолет "Мрия", но для этого необходимо 800 млн долларов. "В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций", - отметил глава украинского государства, подчеркнув значимость имиджа Украины.

Самый крупный и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире

Ан-225 "Мрия" - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработанный в 1980-х годах в советском ОКБ им. О. К. Антонова (ныне украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева.

"Мрия" - самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находится с 1989 года. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225, второй так и не был достроен.