Российские олигархи предложили снять с них санкции в обмен на помощь Украине
Несколько не названных по имени российских олигархов предложили Западу снять с них санкции в обмен на вложения для восстановления Украины, сообщает AP.
Несколько не названных по имени российских олигархов предложили Западу снять с них санкции в обмен на вложения для восстановления Украины, сообщает AP.
По информации издания, с таким предложением группа олигархов обратилась к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 1990-е годы работала журналисткой Financial Times в Москве.
Фриланд рассказала об этом предложении на заседании министров финансов G7. По информации источников AP, предложение вызвало интерес.
Источники также указывают, что о таком предложении олигархов сообщала и Украина.
Русская служба ВВС отмечает, что под санкции разных стран попали многие из крупных бизнесменов, в том числе Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович, который вынужден был продать футбольный клуб "Челси" с условием, что значительная часть вырученных средств пойдет на гуманитарные нужды.
Галерея: Украина, 25-27 мая
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