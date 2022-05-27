Российские олигархи предложили снять с них санкции в обмен на помощь Украине

По информации издания, с таким предложением группа олигархов обратилась к министру финансов Канады Христе Фриланд, которая в 1990-е годы работала журналисткой Financial Times в Москве.

Фриланд рассказала об этом предложении на заседании министров финансов G7. По информации источников AP, предложение вызвало интерес.

Источники также указывают, что о таком предложении олигархов сообщала и Украина.

Русская служба ВВС отмечает, что под санкции разных стран попали многие из крупных бизнесменов, в том числе Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович, который вынужден был продать футбольный клуб "Челси" с условием, что значительная часть вырученных средств пойдет на гуманитарные нужды.

Галерея: Украина, 25-27 мая