Сегодня в Латвии проходит Ночь церквей

Это возможность познакомиться с многообразием сакрального наследия Латвии, почувствовать дух истории, а также увидеть примеры удачной реставрации.

188 церквей, зарегистрированных для участия в мероприятии, будут открыты с 10:00 до 22:00 или дольше.

Рука отмечает, что управление культурного наследия поддерживает мероприятия Ночи церквей с начала этой инициативы в 2014 году. Сакральное наследие является неотъемлемой частью культурно-исторической идентичности, формирующей как национальный менталитет, так и ландшафт.

Она напоминает, что церкви разных конфессий, их интерьер, предметы искусства и ритуальные предметы являются важной частью списка памятников, охраняемых государством. Выжив в условиях советского атеизма, они до сих пор свидетельствуют о вечных ценностях и высоком мастерстве людей, которые их возводили.

По словам Руки, во многих церквях идут реставрационные работы. Значительная часть этого процесса финансируется из государственного бюджета – программы финансирования сакрального наследия и программы консервации и реставрации памятников культуры.

На сайте www.baznicunakts.lv - собрана информация о церквях, которые будут открыты и примут участие в мероприятиях.