Сб, 28.05.2022
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Артем Липин, журналист

Минобороны РФ объявило о полном захвате города Лиман. Украина это отрицает

Спутниковый снимок города Лиман 27 мая ФОТО: AFP / Scanpix

Город Лиман в самопровозглашенной ДНР полностью перешел под контроль российских военных, 28 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Медуза".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отрицает заявления России о взятии города Лиман в Донецкой области.

"Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильны", - сказала Маляр.

По ее словам, в городе продолжаются бои.

Британская разведка в своей сводке утверждала, что российская армия к 27 мая захватила большую часть Лимана, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления в Донбассе. "Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к мостам через Северский Донец", - говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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