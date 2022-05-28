Минобороны РФ объявило о полном захвате города Лиман. Украина это отрицает

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отрицает заявления России о взятии города Лиман в Донецкой области.

"Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильны", - сказала Маляр.

По ее словам, в городе продолжаются бои.

Британская разведка в своей сводке утверждала, что российская армия к 27 мая захватила большую часть Лимана, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления в Донбассе. "Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к мостам через Северский Донец", - говорится в отчете Минобороны Великобритании.