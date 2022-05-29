Что такое водка?

Для производства водки сначала необходимо сбродить продукт, содержащий сахар или крахмал, затем полуфабрикат должен быть дистиллирован, чтобы увеличить содержание алкоголя в нем. Ферментация означает, что дрожжи или микроорганизмы питаются сахаром для производства спирта, пишет Live Science.

Водку можно приготовить из ферментированных зерен, таких как сорго, кукуруза, рис, рожь или пшеница, а также из картофеля, сахарной свеклы и фруктов.

В процессе брожения получается продукт с содержанием спирта около 16%, что слишком мало для изготовления водки. Для повышения процентного содержания требуется дистилляция или перегонка жидкости для очистки и получения другой концентрации раствора.

Температура кипения спирта ниже, чем у воды. Это означает, что можно отделить спирт от воды.

Первые сведения о дистиллированной водке можно найти в трудах персидского алхимика и химика Джабира ибн Хайяна, который изобрел перегонный аппарат для улавливания пара из нагретого вина. Водка попала в Россию в 1430-х годах, когда монах Исидор "извлек" ее из итальянского спиртного напитка.

Первоначально водка, скорее всего, плохо пахла, а на вкус еще была ужаснее. В основном она использовалась в медицинских процедурах.

На протяжении веков винокуры все больше разрабатывали собственные методы, поэтому вкус и запах водки значительно улучшились.

Водка всегда была очень популярным напитком среди русских солдат, которые распространяли ее в Европе во время наполеоновских войн.

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