Что такое водка?
Водка, этот бодрящий напиток давно покорил мир. В 2020 году мировые продажи водки принесли трейдерам около 42 млрд евро. Однако многие любители этого напитка наверняка не знают - что же такое водка?
Водка, этот бодрящий напиток давно покорил мир. В 2020 году мировые продажи водки принесли трейдерам около 42 млрд евро. Однако многие любители этого напитка наверняка не знают - что же такое водка?
Для производства водки сначала необходимо сбродить продукт, содержащий сахар или крахмал, затем полуфабрикат должен быть дистиллирован, чтобы увеличить содержание алкоголя в нем. Ферментация означает, что дрожжи или микроорганизмы питаются сахаром для производства спирта, пишет Live Science.
В процессе брожения получается продукт с содержанием спирта около 16%, что слишком мало для изготовления водки. Для повышения процентного содержания требуется дистилляция или перегонка жидкости для очистки и получения другой концентрации раствора.
Температура кипения спирта ниже, чем у воды. Это означает, что можно отделить спирт от воды.
Первые сведения о дистиллированной водке можно найти в трудах персидского алхимика и химика Джабира ибн Хайяна, который изобрел перегонный аппарат для улавливания пара из нагретого вина. Водка попала в Россию в 1430-х годах, когда монах Исидор "извлек" ее из итальянского спиртного напитка.
На протяжении веков винокуры все больше разрабатывали собственные методы, поэтому вкус и запах водки значительно улучшились.
Водка всегда была очень популярным напитком среди русских солдат, которые распространяли ее в Европе во время наполеоновских войн.
Ранее RUS TVNET писал, что в Латвии растет производство алкоголя.
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