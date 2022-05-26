В Латвии производят все больше алкоголя

Увеличение объемов производства в первом квартале наблюдалось в производстве вин - на 19,4%, в производстве промежуточных продуктов крепостью до 15% - на 92% и в группе прочих алкогольных напитков - на 23,9%.

Снижение объемов производства произошло в группе промежуточных продуктов крепостью от 15% до 22% - на 2,3%, в группе ферментированных напитков крепостью до 6% - на 10,7% и в производстве ферментированных напитков крепостью выше 6% - на 24,8%.

С точки зрения абсолютного содержания алкоголя в напитках объемы производства в первом квартале увеличились на 28,3%.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков без учета пива, что на 12,2% больше 2020 года.

В свою очередь объемы производства пива в Латвии в первом квартале выросли на 27,3%

В первом квартале текущего года в Латвии было произведено 21,472 млн литров пива, что на 27,3% больше, чем в первом квартале 2021 года, свидетельствуют данные об обороте акцизных товаров, предоставленные Службой государственных доходов (СГД).

В указанный период в Латвию было импортировано 19,542 млн литров пива, что на 0,3% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Всего за первый квартал в Латвии было передано на реализацию 27,403 млн литров пива, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Объем экспорта пива из Латвии в первом квартале вырос на 24,6%: если в первом квартале 2021 года из Латвии было экспортировано 8,251 млн литров пива, то в этом году за то же время было экспортировано уже 10,279 млн литров пива.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 77,224 млн литров пива, что на 6,1% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в Латвию было импортировано 88,718 млн литров пива, что на 14,9% меньше, чем в 2020 году.