LTAB: у половины водителей нет формы согласованного извещения

"Хотя количество таких недальновидных и забывчивых водителей за последние 2 года увеличилось примерно на 10%, отрадно, что почти половина из них знает, что договорную ведомость можно в любой момент скачать и заполнить в мобильном приложении", - заявляет Янис Абашинс, председатель правления LTAB.

Из тех водителей, которые не имеют в своем транспортном средстве согласованных извещений, 21,3% считают, что лучше и надежнее вызывать дорожную полицию после ДТП, еще 21% не знают, где взять бланки, а 13,1% не уверены, что смогут заполнить его правильно.

LTAB запустит информационную кампанию в июне, чтобы побудить водителей чаще использовать согласованные заявления после ДТП. "Запись ДТП по согласованному бланку экономит время, которое в противном случае было бы потрачено на ожидание прибытия полиции, не создает дополнительных заторов, и следует отметить, что страховое возмещение выплачивается быстрее по ДТП, по которым используется согласованный бланк", - объясняет председатель правления LTAB.

За первые 3 месяца текущего года общее количество ДТП, зарегистрированных посредством согласованного извещения, составило 69% от всех ДТП. "Мы делаем вывод, что растет информированность о согласованном извещении. Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных с помощью электронного согласованного извещения, увеличивается с каждым месяцем – в апреле в приложении LTAB OCTA было заполнено 11% всех ДТП, зарегистрированных с помощью согласованного уведомления. В ходе опроса мы также пришли к выводу, что 43,9% тех водителей, которые не имеют при себе согласованной формы уведомления, знают, что ее можно заполнить в электронном виде", – сообщает Янис Абашинс.

LTAB представила функцию электронного мобильного согласованного извещения в приложении LTAB OCTA еще в 2018 году. Это позволяет пострадавшим в ДТП быстро и легко фиксировать обстоятельства ДТП, предоставлять информацию о вовлеченных сторонах, проверять данные и отправлять их страховщикам в электронном виде. Благодаря тому, что приложение LTAB OCTA связано с базой данных OCTA, поддерживаемой LTAB, ввод данных занимает у потерпевших меньше времени, чем при заполнении согласованного заявления в бумажном формате, поскольку данные автоматически вносятся в протокол согласованного извещения. Кроме того, заполненный согласованный отчет заверяется обеими сторонами электронной подписью и является обязательным для каждого страховщика.