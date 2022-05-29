После смерти Бункуса Ульман взыскал крупную сумму денег с обанкротившейся компании

Администратор неплатежеспособности Бункус был застрелен в своей машине четыре года назад. Быстро возникло несколько версий убийства, связанных с его профессиональной деятельностью. Неплатежеспособность оптовой компании Rego Trade была среди громких процессов ликвидации банка.

Администратор Бункус активно пытался взыскать деньги с бывших членов правления Rego Trade, в том числе с владельца оптовой компании напитков Mono и косвенного акционера LPB Bank Ульмана.

Как ранее сообщала передача De Facto, в 2016 году Бункус обратился в полицию по поводу угроз в его адрес. Недалеко от того места, где он был убит два года спустя, люди, проезжавшие мимо машины Бункуса, направили оружие на его мотоцикл. В качестве заказчика этих угроз Бункус упомянул предпринимателя Ульмана. Полиция в то время начала расследование, но дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

На этой неделе Ульмана доставили в суд, чтобы задержать по делу об убийстве Бункуса. Полиция неожиданно объявила во вторник, 24 мая, что они установили практически всю цепочку причастных к этому лиц. Несколько человек были задержаны, в том числе исполнитель и заказчик. В полиции эти задержания подробнее не комментируют.

Если полиция считает, что Ульман виновен в убийстве Бункуса, каковы были бы его мотивы? В качестве администратора по делу о неплатежеспособности Rego Trade

Бункус взыскал более миллиона евро с Ульмана и других бывших членов правления через суд.

Однако за несколько дней до убийства Бункуса в одном из судебных процессов произошел перелом - после решения Верховного суда Ульман получил возможность вернуть 721 186,20 евро. Сенат распорядился пересмотреть дело, поскольку Бункус не был достаточно откровенен относительно некоторых документов.

После убийства адвоката дело о неплатежеспособности Rego Trade взял на себя администратор Каспар Новицанс. Вновь проиграв дело в первой инстанции, он решил не продолжать разбирательство с Ульманом, поскольку имелись документы, которые можно было перевести в пользу Ульмана.

"Мы должны понимать, что обжалование приговора - это не спорт. Нужно оспаривать те судебные решения, которые усматривают незаконность в конкретный момент", - пояснил Новицанс.

После неблагоприятного решения Rego Trade Новицанс был вынужден возместить Ульману 721 186,20 евро. Но вернуть все он не мог, потому что Бункус уже выплатил себе вознаграждение из этих денег. Поэтому администратор сейчас пытается взыскать недостающую часть с наследников Мартиньша Бункуса - членов его семьи.

Новицанс отмечает, что Ульману было возмещено около 600 тысяч евро, которые находились на текущих счетах Rego Trade. Новицанс до сих пор пытается взыскать с семьи Бункуса более 300 тысяч евро, что представляет собой перерасчет за несколько вознаграждений, выплаченных Бункусу в прошлом.

Однако два суда вынесли решение против администратора, постановив, что наследники не могут быть привлечены к ответственности за действия Бункуса. Еще свое слово должен сказать Верховный суд.

Относительно возможных мотивов убийства следует отметить, что параллельно с процессом по делу о неплатежеспособности Rego Trade Бункус искал и другой способ привлечь к ответственности Ульмана, в том числе путем написания заявлений о нарушениях в LPB Bank.