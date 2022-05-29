"Позвони мне, позвони": Ринкевич высмеял звонок Макрона и Шольца Путину

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Ранее эстонский политик Марко Михкельсон также раскритиковал этот телефонный разговор. Он написал в cоцсетях, что действия Макрона и Шольца непреднамеренно готовят почву для новых актов насилия в России.

Уже сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 28 мая, провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, которая длилась почти полтора часа, состоялась по инициативе германской и французской сторон.

Разговор трех лидеров был посвящен продолжающейся войне России против Украины и усилиям, направленным на то, чтобы остановить ее, говорится в сообщении. Шольц и Макрон потребовали "немедленного прекращения огня и вывода российских войск". Они призвали Путина провести "серьезные и прямые переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и достичь дипломатического урегулирования конфликта.