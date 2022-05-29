Вс, 29.05.2022
Хорошего размера город, в котором приятно жить. Таких городов мало. Мне нравится гулять по Риге, смотреть на нее, и для меня это очень важно. Джон Малкович, актер
Джон Малкович, актер

"Позвони мне, позвони": Ринкевич высмеял звонок Макрона и Шольца Путину

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Facebook высмеял телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, опубликовав пост со стихотворением Роберта Рождественского на русском языке. 

ФОТО: https://www.facebook.com/edgars.rinkevics

Ранее эстонский политик Марко Михкельсон также раскритиковал этот телефонный разговор. Он написал в cоцсетях, что действия Макрона и Шольца непреднамеренно готовят почву для новых актов насилия в России. 

Уже сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 28 мая, провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, которая длилась почти полтора часа, состоялась по инициативе германской и французской сторон. 

Разговор трех лидеров был посвящен продолжающейся войне России против Украины и усилиям, направленным на то, чтобы остановить ее, говорится в сообщении. Шольц и Макрон потребовали "немедленного прекращения огня и вывода российских войск". Они призвали Путина провести "серьезные и прямые переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и достичь дипломатического урегулирования конфликта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back