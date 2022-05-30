Сербия продолжит получать газ из России

По итогам беседы Вучич заявил, что согласовал с Путиным новый контракт на поставки российского газа сроком на три года, а не на несколько месяцев, как раньше.

"Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом", - приводят СМИ слова Вучича, сказанные журналистам. При этом сербский президент отметил, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы. В свою очередь, сербский телеканал РТС сообщает, что позже Вучич пояснил, что цена за газ для Сербии, по его данным, составит от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров. Из расчета необходимых Сербии 2,2 млрд кубометров, это лучшая цена на газ в Европе, отметил президент Сербии.

Срок действующего до сих пор договора на поставку Сербии российского газа истекает во вторник, 31 мая. Вучич сообщил также, что обсудил с президентом России расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что, в соответствии с договоренностью лидеров двух стран, "Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию".