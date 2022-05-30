Kalush Orchestra продала приз "‎Евровидения-2022" за 900 тысяч долларов

Украинская группа Kalush Orchestra продала на аукционе хрустальный микрофон, который выиграла на "Евровидении-2022". Деньги пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины, пишет "Униан".
Об этом сообщается в сторис на официальной странице Kalush Orchestra в Instagram.
25 мая группа Kalush Orchestra и телеведущий Сергей Притула объявили о старте аукциона, в рамках которого выставили на продажу главную награду "Евровидения-202". Финал аукциона перенесли с 28 на 29 мая.
По словам Притулы, первую ставку сделали предприниматели города Калуша - они внесли 28 тысяч долларов. Они пожелали оставить награду в родном городе солиста группы. Но во время прямого эфира 29 мая ставка выросла с 45 тысяч до 900 тысяч долларов.
Таким образом, легендарная награда досталась украинской криптовалютной бирже WhiteBIT.
Ранее лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион знаменитую розовую панаму, в которой выиграл песенный конкурс "Евровидение".
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