Начато дело о закупке почти миллиона "непригодных респираторов"

Еще будучи депутатом, Зариньш в феврале обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу выявленных фактов, связанных с закупкой средств индивидуальной защиты у ООО Titled - о правомерности закупки почти миллиона непригодных респираторов и соответствии этой закупки государственным интересам.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции приняло решение о возбуждении уголовного дела о закупке, которая была проведена с нарушением условий заключенных договоров и технических требований.

Ранее Зариньш осуществлял парламентский надзор, подавая запросы министрам, ответственным за эту закупку, а также премьер-министру.

По словам политика, лица, ответственные за эту закупку, не смогли обосновать, что она осуществлялась в интересах общества.

Зариньш ранее обращался в Генеральную прокуратуру и Службу финансовой разведки с просьбой принять необходимые процессуальные меры по фактам, указанным в его заявлении, чтобы выяснить, не содержат ли действия ООО Titled и ответственных должностных лиц признаков возможного преступления.