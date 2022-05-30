Порошенко с третьего раза смог выехать из Украины. Пришлось написать открытое письмо Зеленскому

30 мая политик опубликовал в Facebook открытое письмо главе страны Владимиру Зеленскому, в котором указал, что отправляется по официальному приглашению в нидерландский Роттердам на саммит Европейской народной партии.

По словам Порошенко, цели поездки - предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе уже в июне, поддержать страну в войне против РФ, добиться новых санкций, заручиться финансовой помощью, в т.ч. для послевоенного восстановления страны после войны.

Вскоре после публикации, как пишут украинские СМИ, Порошенко удалось пройти границу.

Первые попытки покинуть страну политик предпринимал, чтобы попасть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Сообщалось, что у него было разрешение на выезд, однако украинские пограничники сначала не могли считать QR-код, а после заявили, что у экс-президента не хватает необходимых документов.

Правоохранительные органы страны в рамках дела о поставках угля из ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах обвиняют Порошенко в измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Ему избрана мера пресечения в виде "личного обязательства". Это значит, что он должен сдать загранпаспорт.