Дорогое отопление: Левитс призвал оказывать финансовую помощь не всем латвийцам

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, сегодня, 30 мая, президент встречался с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, чтобы обсудить влияние введенных против России санкций на экономику Латвии и прогнозы экономического роста.

Левитс и Казакс сошлись во мнении, что все европейские страны одинаково ощущают последствия санкций, но в странах Балтии они могут казаться более существенными под влиянием эмоций, потому что мы - соседи России.

В ходе встречи Казакс сообщил, что цены на газ и нефть в ближайшее время не упадут, так что "это будет не единственная зима с дорогой энергией". Президент согласился с тем, что такой значительный рост цен нельзя игнорировать в силу политических или социальных обстоятельств. Именно поэтому необходимо думать о структурных долгосрочных решениях.

По словам Левитса, правительство обязано помочь оплатить счета за отопление и электроэнергию тем, кто находится в группе риска и кому эта помощь важна для выживания. Помощь должна быть временной и не только в виде льгот: правительству следует предложить населению поддержку по утеплению жилья и решения по замене систем отопления.

Президент Банка Латвии отметил, что в настоящее время неуверенность в перспективах экономического развития царит во всем мире, а не только в Латвии. Он отметил, что в этих условиях, когда инфляция высока, необходимо на государственном уровне противостоять соблазну оказывать финансовую помощь абсолютно всем гражданам.

"Часть населения сделала значительные накопления во время пандемии и сможет справиться самостоятельно, по крайней мере, будущей зимой. Вместо этого поддержку следует целенаправленно выделять малообеспеченным, параллельно инвестируя в приоритетные области, такие как энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, а также в повышение навыков, которые в будущем позволят обойтись без поддержки", - сказал Казакс.