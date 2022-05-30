Пн, 30.05.2022
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Нидерланды отказались платить за газ в рублях. "Газпром" прекращает поставки

Gazpromi logo. ФОТО: Evgenia Novozhenina

Российская газовый концерн "Газпром" прекратит поставки газа в Нидерланды со вторника, 31 мая.

с 31 мая по 30 сентября компания не поставит в страну два миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник голландская газовая компания GasTerra.

Россия прекратит поставки, потому что Нидерланды отказались платить за поставки в российских рублях, как того потребовали российские власти после введенных против РФ санкций из-за военного вторжения в Украину.

В GasTerra сказали, что проблем не возникнет, поскольку газ уже куплен в другом месте.

Срок действия соглашения с "Газпромом" у Голландии истекает 1 октября.

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