Нидерланды отказались платить за газ в рублях. "Газпром" прекращает поставки

с 31 мая по 30 сентября компания не поставит в страну два миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник голландская газовая компания GasTerra.

Россия прекратит поставки, потому что Нидерланды отказались платить за поставки в российских рублях, как того потребовали российские власти после введенных против РФ санкций из-за военного вторжения в Украину.

В GasTerra сказали, что проблем не возникнет, поскольку газ уже куплен в другом месте.

Срок действия соглашения с "Газпромом" у Голландии истекает 1 октября.