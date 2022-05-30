Нидерланды отказались платить за газ в рублях. "Газпром" прекращает поставки
Российская газовый концерн "Газпром" прекратит поставки газа в Нидерланды со вторника, 31 мая.
Российская газовый концерн "Газпром" прекратит поставки газа в Нидерланды со вторника, 31 мая.
с 31 мая по 30 сентября компания не поставит в страну два миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник голландская газовая компания GasTerra.
Россия прекратит поставки, потому что Нидерланды отказались платить за поставки в российских рублях, как того потребовали российские власти после введенных против РФ санкций из-за военного вторжения в Украину.
В GasTerra сказали, что проблем не возникнет, поскольку газ уже куплен в другом месте.
Срок действия соглашения с "Газпромом" у Голландии истекает 1 октября.
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