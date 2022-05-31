Велосипедисты раскритиковали новый съезд под Островным мостом в Риге

На одном из спусков в туннель есть несколько поворотов, которые не позволяют увидеть велосипедиста, едущего навстречу. Если же велосипед с багажником, например, как у велокурьера, то места для маневра не остается.

"Как пешеходам, так и велосипедистам нужны дополнительные указатели. Это во внимание не принимается. Одна тяжелая авария уже была.

Они ездят здесь по пешеходному переходу. Конкретный бардак!" - рассказал совладелец ближайшего дома Янис Анржеевский.

Объединение Pilsēta cilvēkiem, цель которой - безопасная городская среда, настаивает, что проект нужно переделать.

"Здесь хватает муниципальной земли, чтобы сделать пологую рампу до самой стены. Чтобы можно было выехать и заехать, не спускаясь на землю", - рассказал представитель Pilsēta cilvēkiem Андрей Олиньш.

"Задумайтесь, если бы у каждого светофора нужно было выходить из машины, глушить двигатель и снова садиться. То же самое с велосипедом. Нет движения, и нет инерции", - пояснил Олиньш.

В департаменте сообщения Рижской думы указывают, что новое решение - значительно лучше, чем было раньше, когда были только туннель и ступени. Это не новостройка, а перестройка, и еще пять лет назад был сделан вывод, что прямой съезд будет стоить слишком дорого.

Привлечение европейских денег запрещает в ближайшие пять лет осуществлять какую-либо перестройку, да и прыжок цен в строительстве выпрямление съезда хотя бы в ближайшие годы делает невозможным.

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