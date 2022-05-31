Южная Осетия отложила референдум о присоединении к России
В Южной Осетии пока не будет проводиться референдум о присоединении к России, свидетельствует подписанный в понедельник президентом республики Аланом Гаглоевым указ.
В Южной Осетии пока не будет проводиться референдум о присоединении к России, свидетельствует подписанный в понедельник президентом республики Аланом Гаглоевым указ.
Таким образом, Гаглоев остановил указ прошлого президента Анатолия Бибилова, согласно которому проведение референдума было запланировано на 17 июля.
Этим указом также создана делегация для консультаций, которой будет руководить сам Гаглоев.
Напомним, 13 мая Бибилов подписал указ, предусматривавший проведение референдума о присоединении к России.
8 мая прошел второй тур президентских выборов, и Гаглоев победил Бабилова и 24 мая сменил его на посту президента.
Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии в начале 90-х годов, однако эти сепаратистские республики существуют при военной и финансовой поддержке России, на их территориях размещены российские войска.
Россия после войны с Грузией в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Кроме нее их признали только Науру, Никарагуа, Сирия и Венесуэла. Остальной мир считает Абхазию и Южную Осетию де-юре частью Грузии.
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