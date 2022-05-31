Южная Осетия отложила референдум о присоединении к России

Таким образом, Гаглоев остановил указ прошлого президента Анатолия Бибилова, согласно которому проведение референдума было запланировано на 17 июля.

В указе Гаглоева говорится, что с Россией незамедлительно будут организованы "консультации по всему комплексу вопросов в связи с дальнейшей интеграцией Южноосетинской Республики и Российской Федерации".

Этим указом также создана делегация для консультаций, которой будет руководить сам Гаглоев.

Напомним, 13 мая Бибилов подписал указ, предусматривавший проведение референдума о присоединении к России.

8 мая прошел второй тур президентских выборов, и Гаглоев победил Бабилова и 24 мая сменил его на посту президента.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии в начале 90-х годов, однако эти сепаратистские республики существуют при военной и финансовой поддержке России, на их территориях размещены российские войска.

Россия после войны с Грузией в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Кроме нее их признали только Науру, Никарагуа, Сирия и Венесуэла. Остальной мир считает Абхазию и Южную Осетию де-юре частью Грузии.