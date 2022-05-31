Видео ⟩ На фасаде "Останкино" разместили оскорбление Пугачевой. Она ответила

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за**ала", - транслировала видеопроекция на фасад "Останкино".

ФОТО: скриншот Telegram-канал VODA

31 мая Алла Пугачева прервала молчание в соцсетях. Она разместила короткий видеоролик с подписью: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

В комментариях артистку поддержали поклонники.

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

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