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  • На фасаде "Останкино" разместили оскорбление Пугачевой. Она ответила

Видео ⟩ На фасаде "Останкино" разместили оскорбление Пугачевой. Она ответила

Алла Пугачева ФОТО: Кадр из видео

Некоторое время назад на фасаде телецентра "Останкино" в Москве появилась оскорбительная надпись в адрес Аллы Пугачевой, пишет Telegram-канал Алены Водонаевой. 

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за**ала", - транслировала видеопроекция на фасад "Останкино". 

ФОТО: скриншот Telegram-канал VODA

31 мая Алла Пугачева прервала молчание в соцсетях. Она разместила короткий видеоролик с подписью: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!". 

В комментариях артистку поддержали поклонники. 

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

Появилось много слухов вокруг будущего их замка в деревне Грязь. Была версия, что за особняком присматривают 30-летний внук Примадонны Никита Пресняков с супругой Аленой. Но звездный наследник опроверг эти новости.

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