Дело о бездействии Винькеле при заказе вакцин от Covid-19 передано в суд

Обвинение экс-министру предъявлено в связи с тем, что она, зная о предполагаемом появлении вакцин от Covid-19 на мировом рынке в 2021 году и о том, что Латвия как член Европейского союза (ЕС) поддерживает соглашение о приобретении вакцин от имени государств-членов ЕС, должна была к моменту, когда принималось решение о количестве заказываемых вакцин, обеспечить разработку стратегии вакцинации в Латвии, которая определяет приобретение, хранение и распределение вакцин, компетенцию должностных лиц и медицинские ресурсы для обеспечения процесса вакцинации. Однако данную стратегию Винькеле не разработала, не выполнив, таким образом, обязанностей государственного должностного лица.