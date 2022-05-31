Дело о бездействии Винькеле при заказе вакцин от Covid-19 передано в суд

Винькеле обвиняется по ч. 1 ст. 319 Уголовного закона.
Обвинение экс-министру предъявлено в связи с тем, что она, зная о предполагаемом появлении вакцин от Covid-19 на мировом рынке в 2021 году и о том, что Латвия как член Европейского союза (ЕС) поддерживает соглашение о приобретении вакцин от имени государств-членов ЕС, должна была к моменту, когда принималось решение о количестве заказываемых вакцин, обеспечить разработку стратегии вакцинации в Латвии, которая определяет приобретение, хранение и распределение вакцин, компетенцию должностных лиц и медицинские ресурсы для обеспечения процесса вакцинации. Однако данную стратегию Винькеле не разработала, не выполнив, таким образом, обязанностей государственного должностного лица.
Дело передано в суд Видземского предместья Риги.
Как сообщалось, в ноябре 2020 года Европейский союз предложил государствам-членам в рамках централизованной закупки купить вакцины производства Pfizer/BioNТech от Covid-19. Как свидетельствуют выводы дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла получить 841 342 дозы вакцины, но решила приобрести всего 97 500, а на следующем этапе закупок из доступных 420 707 доз вакцины закупила 100 000.
В результате в Латвии вакцинация от Covid-19 началась намного медленнее, чем в других странах ЕС.
Когда стало известно о том, что Латвия отказалась от закупки большего количества вакцин, премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле, а позже расследование начала прокуратура.
После внутреннего расследования Минздрава дисциплинарно были наказаны также теперь уже бывший руководитель Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс и бывшая госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.
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