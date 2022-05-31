Северодонецк: Что нужно знать о новом очаге войны в Донбассе

Менее, чем через две недели после того, как последние украинские бойцы в Мариуполе сдались в плен российской армии в надежде на обмен, Украина может потерять второй крупный центр Донбасса - Северодонецк. В последние дни мая появились сообщения о том, что в городе на западе Луганской области идут уличные бои. Северодонецк и соседний с ним Лисичанск - последние крупные города области, которые оставались под контролем Киева. По данным Генштаба Украины, Россия сосредоточила основные усилия в регионе на взятии Северодонецка. Обороняющие регион украинские войска рискуют попасть в окружение как в Мариуполе.

Центр украинского химпрома

У Северодонецка типичная для Донбасса судьба. Город с населением чуть более 100 тысяч человек возник в советское время на месте поселка рядом с химкомбинатом "Азот", крупнейшим в Украине. Свое название город на границе Луганской, Донецкой и Харьковской областей получил в 1950-е годы от речки Северский Донец.

"Азов" ФОТО: DW

Владелец "Азота" - тесно связанный газовым и химическим бизнесом с Россией олигарх и медиамагнат Дмитрий Фирташ, который с 2014 года живет в Австрии и опасается экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Основная продукция его завода в Северодонецке - удобрения, львиная доля которых шла на экспорт. В последние годы завод, как и многие предприятия региона, работал с перебоями. Помимо "Азота" в Северодонецке есть и другие предприятия химпрома, а в соседнем городе Лисичанске - нефтеперерабатывающий завод, который ранее принадлежал российскому бизнесу, но давно не работает.

Первые ростки сепаратизма в Донбассе

Северодонецк известен тем, что именно там 20 лет назад была предпринята первая попытка расколоть Украину. 28 ноября 2004 года в городе состоялся так называемый "всеукраинский съезд депутатов всех уровней", участие в котором приняли в основном политики возникшей и доминирующей в Донбассе пророссийской Партии регионов. На фоне прозападной "оранжевой революции" они угрожали провозгласить автономию с центром в Харькове, в которую могли войти восемь восточных и южных областей Украины, а также Крым и Севастополь.

На съезде выступил мэр Москвы Юрий Лужков, который в юности работал на заводе "Азот". Позднее Лужкову было присвоено звание почетного гражданина Северодонецка, хотя на тот момент украинские власти запретили ему въезд в страну из-за сепаратистских высказываний о Севастополе. И хотя инициаторы съезда в Северодонецке не пошли дальше угроз, эксперты назвали его первой, хоть и неудачной попыткой оформить политический раскол Украины.

Вторая попытка была уже весной и летом 2014 года после аннексии Крыма Россией. Вооруженные местные сепаратисты и прибывшие из России казаки заняли три соседних города - Северодонецк, Лисичанск и Рубежное и объявили о подчинении сепаратистам в Донецке, а не в Луганске.

Взорванный мост между Северодонецком и Лисичанском, май 2022 ФОТО: DW

Украинская армия освободила регион во второй половине июля 2014 года, Северодонецк стал центром военно-гражданской администрации области. Сюда из Луганска переехали учреждения и вузы, в том числе - Восточноукраинский национальный университет имени Даля. Теперь он снова сменил прописку, на этот раз - на западе Украины.

Стратегическое значение Северодонецка

Северодонецк и соседний Лисичанск имеют стратегическое значение как часть Донбасса, которая связывает его с другими регионами Украины. Главное внимание приковано к трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области, по которой идет снабжение украинских военных и до недавнего времени шла эвакуация гражданских. Из-за обстрелов этот путь теперь считается опасным.