Российские миллиардеры оспорят введенные против них санкции

Иск Авена зарегистрировали 23 мая, иск Фридмана – 24 мая. Других деталей не сообщается.

Авен и Фридман ранее заявляли о своей готовности оспорить наложенные на них санкции. Миллиардеры посчитали наложенные на них санкции необоснованными.

После вторжения России в Украину ЕС добавил Абрамовича в список людей, чьи средства были заморожены и которым запрещен въезд в Европейский Союз.

Представители Европейского совета не прокомментировали жалобу Абрамовича.

В результате британских санкций Абрамович был вынужден продать футбольный клуб английской премьер-лиги "Челси" в Лондоне.

Министр юстиции Янис Борданс высказывал мнение, что Авен, среди прочего, оказывал пропагандистскую поддержку стране-агрессору - России, и это может быть основание для лишения его латвийского гражданства.

Принятые Сеймом в апреле поправки к Закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю.

Гражданство будет аннулировано и в том случае, если лицо само участвовало в вышеуказанных действиях.

Гражданства могут лишить, только если у человека также есть подданство другой страны.