Российские миллиардеры оспорят введенные против них санкции
В суд Европейского союза (ЕС) поступили заявления от миллиардера Петра Авена и его делового партнера Михаила Фридмана об обжаловании санкций ЕС. Также подобный иск подал и Роман Абрамович.
В суд Европейского союза (ЕС) поступили заявления от миллиардера Петра Авена и его делового партнера Михаила Фридмана об обжаловании санкций ЕС. Также подобный иск подал и Роман Абрамович.
Иск Авена зарегистрировали 23 мая, иск Фридмана – 24 мая. Других деталей не сообщается.
Авен и Фридман ранее заявляли о своей готовности оспорить наложенные на них санкции. Миллиардеры посчитали наложенные на них санкции необоснованными.
После вторжения России в Украину ЕС добавил Абрамовича в список людей, чьи средства были заморожены и которым запрещен въезд в Европейский Союз.
Представители Европейского совета не прокомментировали жалобу Абрамовича.
В результате британских санкций Абрамович был вынужден продать футбольный клуб английской премьер-лиги "Челси" в Лондоне.
Министр юстиции Янис Борданс высказывал мнение, что Авен, среди прочего, оказывал пропагандистскую поддержку стране-агрессору - России, и это может быть основание для лишения его латвийского гражданства.
Принятые Сеймом в апреле поправки к Закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю.
Гражданство будет аннулировано и в том случае, если лицо само участвовало в вышеуказанных действиях.
Гражданства могут лишить, только если у человека также есть подданство другой страны.
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