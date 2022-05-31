Навальному предъявили обвинение по новому уголовному делу, ему грозит еще 15 лет

Навальный сообщил в социальных сетях, что его обвиняют в создании "экстремистской организации" и "возбуждении ненависти к властям".

В марте суд приговорил Навального к 9 годам колонии. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим.

В феврале прошлого года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы якобы за нарушение сроков условного приговора, вынесенного в 2014 году после лечения в Германии от химического отравления "Новичком".

Правозащитные организации и западные политики осудили различные уголовные дела против Навального, который в последние годы был самым заметным противником президента Владимира Путина.

После вторжения в Украину Кремль активизировал свою многолетнюю кампанию, направленную на то, чтобы полностью заставить замолчать внутреннюю оппозицию России. Навальный высказался против войны, критикуя Путина во время суда и называя вторжение в Украину "глупым" и "основанным на лжи".