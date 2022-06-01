Медведев заявил, что у него нет иностранного имущества. А что с тосканскими виноградниками из расследования Навального?

Однако ранее имущества, которое, возможно, связано с Медеведым, уже коснулись санкции.

Как в Финляндии задержали "яхту Медведева"

Среди активов, которые Алексей Навальный приписал семье Медведева, была и прогулочная яхта "Фотиния". По предположению политика, ее так могли назвать в честь грекоязычного варианта имени жены Дмитрия Медведева - Светланы.

"Фотиния" каждый год зимовала в специальном эллинге Kotka Yacht Store в бухте финского города Котка. Там было и в этом году: осенью 2021 года "Фотиния" вышла под российским флагом из Санкт-Петербурга и направилась в Финляндию через Финский залив. Там она и встретила войну.

После внесения Медведева в санкционные списки Евросоюза в марте 2022 года в Kotka Yacht Store пожаловали финские правоохранительные органы и задержали яхту на время установления его возможной связи с Медведевым.

Яхта ФОТО: BBC

Она записана на московскую компанию "Инвестиционное содружество", которая до конца февраля вела к кипрскому офшору Furcina - тому же самому, которому раньше принадлежали и виноградники в Тоскане. Прямо в день начала войны с Украиной "Инвестиционное содружество" переписали на другую фирму, от которой, впрочем, можно в два клика добраться до структур, упомянутых в расследовании Навального.

Смена собственника яхты в день начала военных действий в Украине похожа на попытку ухода от потенциальных санкций, говорил ранее Би-би-си гендиректор "Transparency International - Россия" Илья Шуманов (организация признана в России иноагентом). По его мнению, собственник яхты мог заранее знать о том, что Россия начнет войну против Украины, и потому запустил процесс перерегистрации.

Однако в итоге финские власти не нашли связи с Медведевым, рассказал Би-би-си один из руководителей эллинга Хейки Куокка. По его словам, после завершения таможенных процедур "Фотиния" сможет отправиться куда угодно, но пока она остается в Финляндии.

Это частая практика, когда имущество сначала арестовывается в рамках исполнения санкционных требований, но потом арест снимается, говорит Шуманов. Например, в 2014 году Евросоюз арестовал активы, связанные с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, но потом они были освобождены от ограничений, так как доказательства, представленные украинскими правоохранительными органами, показались европейским властями недостаточными.

"Имущество чиновников записывается не на них, а на номиналов. Принимая решение арестовать его, власти попадают в зону суждения и правовой неопределенности. А когда дело доходит до суда, то там нужно представить более сильное подтверждение", - говорит он.

Финляндия, по его мнению, могла подойти к проверке с точки зрения формальной, а не косвенной связи с Медведевым, полагает Шуманов.

***

В самом конце своего поста про западные санкции Дмитрий Медведев приходит к выводу, что главная причина санкции - "ненависть к России и русским":

"Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда".

8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: