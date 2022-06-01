На улице Гертрудес снова копают. А потом там ограничат скорость до 30 км в час

Завершающим этапом работ станет благоустройство улицы путем установки скамеек и стоянок для велосипедов, а также озеленение.

Цель проекта - восстановить дорожное покрытие улицы, сохранив ее культурно-исторический вид, и принять меры по повышению безопасности дорожного движения.

На пересечениях улиц Гертрудес с улицами Тербатас и Акас будут обозначены пешеходные переходы. Пешеходные переходы на пересечении улиц Кр. Барона и Бривибас планируется обустроить на одном уровне с тротуаром.

По завершении работ максимальная скорость движения по улице составит 30 км в час.

Как сообщили в Рижской думе, работы выполняет ООО RERE Vide. Общая сумма договора составляет 1 368 418 евро.

Самоуправление обращает внимание водителей на то, что до конца сентября движение по улице Гертрудес от ул. Кр. Барона до ул. Бривибас будет закрыто.

Как сообщалось, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ранее заявил о своем возмущении в связи с затянувшимся ремонтом улицы Гертрудес.

В программе TV3 Nekā personīga Стакис ранее сказал, что привести в порядок улицу Гертрудес можно было раньше, но работы начались с опозданием - только по его прямому распоряжению.

Изначально планировалось, что в начале строительного сезона 2021 года на улице Гертрудес будут отремонтированы уличные коммуникации, а затем проведены работы по оптимизации общественного пространства, в ходе которых было запланировано высадить деревья, а в некоторых местах заменить брусчатку гранитными плитами, однако разработку проекта задержали возражения со стороны Управления национального культурного наследия и некоторые другие причины.