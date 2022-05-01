Почему ремонт улицы Гертрудес затянулся?

Согласно планам, к началу 2021-го должны были быть готовы проекты, летом трубы меняют Rīgas siltums и Rīgas ūdens, и после этого улицу сразу же покрывают брусчаткой и благоустраивают.

В коллективно разработанном проекте по благоустройству нарисовали большое количество деревьев, неудобную брусчатку местами заменили гранитными плитами, запланировали свободную от автомобилей площадь перед церковью.

Первым ударом стали возражения Национального совета по культурному наследию. Улица Гертрудес - особая историческая жемчужина, ее образ так драматически менять нельзя!

Например, по словам представителей совета, нельзя менять историческую брусчатку, нельзя выравнивать брусчатку перед дверями церкви, нельзя сажать деревья вблизи центра и размещать бетонные преграды, чтобы "успокоить" движение.

Дискуссии о том, что можно делать в историческом центре, а что нет, проект затянули. В итоге план по замене покрытия и благоустройства был готов только в январе этого года. Задержалась и замена теплотрассы и водопровода. Строители все время рыли землю, но в феврале работы затихли.

Сейчас на месте благоустроенной улицы заброшенная строительная площадка. От этого страдают многие кафе и магазины.

Во-первых, стало меньше людей, которые туда заходят - они просто не хотят перемещаться по этой улице. Во-вторых, конечно, ужасная грязь, так как постоянно летит пыль и повреждает товар, отмечают продавцы.

Во время процесса перестройки улицы Гертрудес в департаменте сообщения Рижской думы сменился руководитель. Год назад Виталия Рейнбахса отправили в отставку по подозрению в фиктивном трудоустройстве и разбазаривании муниципального имущества. На его место пришел Янис Вайводс. Он поясняет, что у всех задержек есть объективные причины и чиновники не виновны в неудобствах в связи с затянувшимся ремонтом. Виной всему сложный процесс согласования.

"Rīgas siltums начало свои работы только летом 2021 года, и 19 октября было выдано последнее разрешение на раскопки для Rīgas siltums, в свою очередь Rīgas ūdens начало работу только в октябре. Соответственно, все процессы затянулись на четыре месяца, что означает и перенос наших процессов на этот строительный сезон. Причина, почему затянулись их работы, была связана с разработкой документации по проектировке, которая в Риге довольно сложна, так как необходимо согласовать строительство всех коммуникаций со всеми держателями коммуникаций и так далее", - указал Вайводс.

Nekā personīga известно, что на самом деле проектирование затянулось, так как департамент сообщения не подал соответствующий проект о ливневой канализации. Согласование по поводу нее потребовало еще два месяца.

Задержки в замене коммуникаций привели к неприятной ситуации, когда с февраля, когда Rīgas ūdens закопало последние трубы, улицу наполовину раскопали, забили кучами песка и брусчатки. Департамент не просил коммунальное предприятие уложить брусчатку на место, так как думали, что начнется капитальный ремонт покрытия на всей улице и укладка брусчатки была бы лишней тратой ресурсов. Однако смена покрытия задержалась, так как на конкурс не было подано ни одной заявки.

В идеальном случае участок улицы Гертрудес от Кр. Барона до Бривибас будет приведен в порядок до осени. Если участники нового конкурса не оспорят результаты.

Мэр Риги Мартиньш Стакис считает задержку проекта оправдываемой. Препятствия для приведения города в порядок создало не слабое управление городом, а сложные правила строительства.

"По поводу улицы Гертрудес я могу сказать две вещи. Первое - понятно, что проекты, которые сейчас отдельно идут в проектирование и отдельно в строительство, просто встречаются с реальными проблемами. Поэтому проект и строительство должны идти вместе. Второе дело, по поводу чего я зол... ну хорошо - я понимаю, что строители не подают заявку на конкурс, такова, к сожалению, реальность, но привести улицу в порядок можно, однако это начали делать только в прошлый четверг, после моего прямого распоряжения. Если же работникам кажется, что что-то нужно делать, только когда на это укажет мэр, то можно сказать, что на высокие должности здесь надеяться не стоит", - указал Стакис.