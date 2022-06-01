Видео ⟩ На озере Лиласте продемонстрировали возможности бронемашины Patria 6х6
Командир Латвийской армии генерал-лейтенант Леонид Калниньш у себя в Twitter опубликовал видео, на котором видно, как по озеру Лиласте плывет бронетранспортер Patria 6x6.
Командир Латвийской армии генерал-лейтенант Леонид Калниньш у себя в Twitter опубликовал видео, на котором видно, как по озеру Лиласте плывет бронетранспортер Patria 6x6.
Как указал Калниньш, это первый раз, когда бронемашина в Латвии испытывается в режиме плавания.
Напомним, финское предприятие Patria поставила Латвии первые бронемашины 6х6 в конце октября 2021 года.
В свою очередь 30 августа было подписано всеобщее соглашение о приобретении этих бронемашин, в который включен заказ на поставку Латвии более 200 новых бронемашин до 202 года.
Планируется, что техобслуживание, ремонт и возможная в будущем модернизация будут осуществляться в Латвии.
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