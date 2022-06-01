Видео ⟩ На озере Лиласте продемонстрировали возможности бронемашины Patria 6х6

Как указал Калниньш, это первый раз, когда бронемашина в Латвии испытывается в режиме плавания.

Напомним, финское предприятие Patria поставила Латвии первые бронемашины 6х6 в конце октября 2021 года.

В свою очередь 30 августа было подписано всеобщее соглашение о приобретении этих бронемашин, в который включен заказ на поставку Латвии более 200 новых бронемашин до 202 года.

Стоимость заказа - около 200 миллионов евро, в него входит приобретение транспортных средств, первоначальное техобслуживание и обучение персонала.

Планируется, что техобслуживание, ремонт и возможная в будущем модернизация будут осуществляться в Латвии.