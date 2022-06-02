Сейм выдал Мартиньша Бондарса для уголовного преследования

После запроса прокуратуры о выдаче политика для уголовного преследования Бондарс принял решение уйти с поста председателя бюджетной комиссии и не баллотироваться на выборах в 14-й Сейм.

По данным агентства LETA, Бондарсу инкриминируется то, что он в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору совершил подделку документа о предоставлении прав, а также использовал поддельный документ, причинив значительный ущерб. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы с испытательным сроком, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

В свою очередь Бондарс настаивал на том, что он невиновен, ничего плохого не делал и закона не нарушал. По словам Бондарса, прокуратура реализует "беспроигрышную стратегию", поскольку политик не видит возможности того, что депутаты могут проголосовать против его выдачи в предвыборный период. Он также призвал поддержать его выдачу для уголовного преследования.

Регламент Сейма предусматривает, что Сейм принимает решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении члена Сейма, его арест, обыск или иное ограничение его свободы на основании доклада мандатной комиссии.