Сейм выдал Мартиньша Бондарса для уголовного преследования
В четверг, 2 июня, Сейм удовлетворил просьбу прокуратуры и разрешил уголовное преследование депутата и председателя бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньша Бондарса.
В четверг, 2 июня, Сейм удовлетворил просьбу прокуратуры и разрешил уголовное преследование депутата и председателя бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньша Бондарса.
После запроса прокуратуры о выдаче политика для уголовного преследования Бондарс принял решение уйти с поста председателя бюджетной комиссии и не баллотироваться на выборах в 14-й Сейм.
По данным агентства LETA, Бондарсу инкриминируется то, что он в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору совершил подделку документа о предоставлении прав, а также использовал поддельный документ, причинив значительный ущерб. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы с испытательным сроком, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.
В свою очередь Бондарс настаивал на том, что он невиновен, ничего плохого не делал и закона не нарушал. По словам Бондарса, прокуратура реализует "беспроигрышную стратегию", поскольку политик не видит возможности того, что депутаты могут проголосовать против его выдачи в предвыборный период. Он также призвал поддержать его выдачу для уголовного преследования.
Регламент Сейма предусматривает, что Сейм принимает решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении члена Сейма, его арест, обыск или иное ограничение его свободы на основании доклада мандатной комиссии.
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