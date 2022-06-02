Мониторинг пестицидов: в организме жителей Латвии обнаружены запрещенные вещества

Наряду с ядом насекомых и грибков были обнаружены запрещенный в Евросоюзе гербицид и регулятор роста хлорпрофам, подавляющий прорастание картофеля и лука, и это не единственная тревожная находка европейского проекта биомониторинга.

В проекте участвовало по 200 человек из каждого государства, половина из которых проживала в пределах 250 метров от поля, обработанного пестицидами, а другая половина - на удалении не менее километра от обычных сельскохозяйственных угодий.

Самый богатый коктейль из 19 пестицидов обнаружен у участников исследования из Испании, у Нидерландов - 14, Чехии - 13, а Латвия с 8 обнаруженными следами пестицидов заняла последнее место в списке.

В разделе "Список средств защиты растений" веб-сайта Государственной службы защиты растений представлены зарегистрированные в Латвии пестициды из числа разрешенных для применения в Европейском союзе. Среди них не значится регулятор роста и гербицид хлорпрофам, который широко используется в качестве средства, препятствующего прорастанию картофеля и лука, поскольку разрешение на его применение не было продлено 17 июня 2019 года исполнительной нормой Европейской комиссии.

Однако в анализах 32%, или каждого третьего латвийского жителя, принявшего участие в исследовании пестицидов, было обнаружено это запрещенное вещество.

Пока неясно, как оно попадает в организм человека в Латвии. Скорее всего, с едой и в уже переработанном виде: предположительно из консервов, смесей, соусов, картофеля фри и т. д.

Кроме того, в аналогичных количествах - у 32,8%, или у каждого третьего участника исследования, в анализах мочи были обнаружены остатки ацетамиприда, также известного как яд вшей.