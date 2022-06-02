США ввели против России новые санкции

Соединенные Штаты заявили, что работают над конфискацией яхт, роскошных квартир и частных самолетов, принадлежащих богатым россиянам, связанным с Путиным.

Министерство финансов США определило две яхты, Graceful и Olympia, как объекты, в которых заинтересован Путин. Президент России совершил на этих яхтах несколько поездок, в одной из которых в прошлом году его сопровождал глава Беларуси Александр Лукашенко.

Министерство финансов США также ввело санкции в отношении базирующейся в Монако компании Imperial Yachts, которая позволяет крупным владельцам яхт, в том числе российским олигархам, сдавать свои судна в аренду, когда они ими не пользуются. Санкции также распространяются на авиакомпанию, участвующую в схеме передачи самолетов офшорным авиакомпаниям во избежание санкционного режима.

Также санкции введены в отношении виолончелиста и миллиардера Сергея Ролдугина, который, как полагают, имеет тесные связи с Путиным. Его средства в США заморожены, а гражданам страны запрещено вести с ним дела. Ролдугин также попал под санкции Европейского Союза.

После того, как имя Ролдугина в 2016 году появилось в "Панамских документах", Путин защищал его, отрицая, что участие его друга в офшорных компаниях было связано с коррупцией.

Администрация Байдена также ввела санкции в отношении пяти российских олигархов и представителей элиты страны, в том числе миллиардера Алексея Мордашова, его семьи и предприятий, включая сталелитейную компанию "Северсталь" и золотодобывающую Nordgold.

В "Черный список" попала и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

В свой санкционный список 71 позицию из России и Беларуси добавило и Министерство торговли США. Цель санкций - ограничить доступ российской армии к технологиям.