"Они почувствовали вкус добычи." Журналист о том, как Россия может расколоть ЕС

Он упомянул, что Россия может использовать призывы некоторых западных стран, чтобы Украина пошла на территориальные уступки как повод для попытки разделить Евросоюз.

Мартынов отметил, что, зная российское руководство, он считает, что оно почувствовало вкус добычи. "В этой ситуации они могут попытаться разделить Евросоюз".

"Страны Балтии и Польша никогда не согласятся на такой сценарий, но с другими, более важными в экономическом отношении странами, они смогут договориться",

- сказал Мартынов.

Журналист сообщил, что также активно ходят слухи, что западные страны начинают приостанавливать поставки оружия в Украину, отказываясь передавать тяжелую технику. Он добавил, что это признак того, что Путин и его союзники могли почувствовать приближение победы.

"Это позволило бы им выйти победителями из войны и снова договориться со всеми. Поэтому именно от позиции Украины и ее союзников зависит, произойдет ли такой раскол и сможет ли Россия использовать его в своих военных и политических целях", - сказал Мартынов.