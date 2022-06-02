Азартные игры - только с 21 года? Сейм концептуально одобрил новые ограничения

Поправки призваны улучшить защиту населения, в том числе мерами по предотвращению игровой зависимости, а также ограничить доступность азартных игр, в том числе физическую. В аннотации к законопроекту говорится, что данные поправки будут способствовать защите общественных интересов за счет снижения рисков, связанных с азартными играми, обеспечения контролируемой, прозрачной, законной, социально ответственной и не вызывающей привыкания среды для азартных игр.

Поправки к закону предусматривают возрастной ценз для участия в азартных играх с 21 года,

тогда как действующие нормы предусматривают запрет на участие в азартных играх лиц моложе 18 лет.

Поправки также предусматривают увеличение минимального количества игровых автоматов в одном игровом зале с 20 до 25 единиц. В аннотации указано, что одной из наиболее эффективных мер по ограничению азартных игр как в мировом опыте, так и с точки зрения экспертов и самих игроков является снижение доступности азартных игр.

Требуя наличия определенного количества игровых автоматов в игорных залах, можно предотвратить открытие малых игровых залов на территории страны,

указывают авторы законопроекта.

Поправки также расширяют перечень мест, где запрещены азартные игры, включая здания и сооружения, где расположены образовательные учреждения и в 250 метрах от входа в них, общественные игровые и рекреационные площадки и в 250 метрах от входа в них, а также жилые дома за пределами исторического центра Риги и его охранной зоны, жилые дома в других городах Латвии.

В аннотации указано, что законопроект в настоящее время не оказывает влияния на государственный бюджет, учитывая, что невозможно спрогнозировать количество игровых залов, которые смогут удовлетворить новые требования.

Президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс заявил на заседании комиссии, что поправки могут оказать существенное влияние на игорные компании, поэтому необходимо не только мнение о влиянии на бюджет, но и мнение специалистов о том, могут ли такие поправки снизить игровую зависимость.