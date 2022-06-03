Эллиот Пейдж рассказал о жизни до и после трансперехода

Эллиот Пейдж еще в марте 2021 года стал первым трансгендерным мужчиной на обложке еженедельного журнала Time. В декабре 2020 года Пейдж объявил в своих соцсетях, что он трансперсона и сделал операцию по удалению груди. В свою очередь, в 2014 году актер объявил о своей гомосексуальности, а затем женился на хореографе Эмме Портнер.

"Чему я научился во время трансгендерного перехода? Я знаю, что выгляжу не так, как другие, но для себя я только сейчас начинаю быть настоящим. Невозможно описать свои чувства, когда ты наконец-то чувствуешь себя таким, какой ты есть на самом деле. Так что величайшая радость - это просто возможность чувствовать себя настоящим", - поделился актер.

По словам Эллиота, он не думал, что будет такая бурная реакция на его транспереход. "Я понимал, что часть людей выразит мне любовь и поддержку, а часть - проявит жестокость и будет язвить. Когда я делал каминг-аут как гей в 2014 году, все было по-другому. Трансофобия - еще более серьезна, ненависть и жестокость не прекращаются гораздо дольше". Он также добавил, что хотел бы работать в пространстве, где трансгендеры могут играть в фильмах роли цисгендерных людей.

Пейдж заявил, что ранее не тренировался столько, сколько сейчас: "Я много ходил пешком - но на этом все. В новом теле все по-другому. Появилось ощущение того, что ты действительно увлечен этим - работаешь над телом, становишься сильнее и набираешь массу. Это захватывающе".

Журналист задал Пейджу вопрос о том, какой день он назвал бы худшим в жизни. Актер ответил: "Я помню премьеру "Джуно" (2007) на Международном кинофестивале в Торонто. (...) Я решил, что хочу надеть костюм, а Fox Searchlight (студия. - Прим. ред.) ответила: "Нет, тебе нужно выбрать платье". И меня в спешке отвезли в один из модных магазинов на Блур-стрит и заставили надеть платье".

Актер наиболее известен своими ролями в фильмах "Начало", "Джуно", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Леденец" и в сериале "Академия Амбрелла". Все эти роли Пейдж исполнил до трансперехода.