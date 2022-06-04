Гороскоп на июнь 2022 года от Василисы Володиной - 1-я часть

Публикуем первую часть прогноза на июнь 2022 года от Василисы Володиной

Овен

По словам астролога, июнь для Овнов может быть самым продуктивным в этом году, что повлияет на ближайшие полгода, если не больше. Сейчас - не время страхов и комплексов, так Овны рискуют потерять время. Очень важна вторая декада месяца. Представителям этого знака Зодиака придется взять на себя двойные обязательства, "поработав слугой двух господ". А события этого времени в конце октября станут важны до крайности и поставят непростые задачи вплоть до весны следующего года.

Телец

Тельцы переживут в этом месяце довольно приятный этап личностных изменений. Главное открытие этого месяца: как личность Тельцы гораздо разнообразнее, интереснее, сложнее, чем задачи, который перед собой ставят.

А еще многим Тельцам в течение июня придется выяснять отношения с руководством.

Близнецы

Июнь - месяц Близнецов, отмечает Володина. По ее словам, это уже могли почувствовать некоторые представители данного знака Зодиака. Полностью это прочувствовать удастся с 13-го числа.

А начиная с 23-го Близнецы могут обрести новую любовь (или увлечение из разряда творческих хобби) и будут особенно обворожительны.

Рак

Перед Раками сейчас открыты неплохие карьерные возможности. Есть возможность представить себя как профессионала в лучшем свете. Можно смело обращаться за помощью к друзьям, бывшим коллегам и вообще искать любые возможности использовать ресурс имеющихся знакомств. Кроме того, в этом месяце Ракам придется выйти из зоны комфорта.

Лев

В первой половине месяца Львам потребуется сконцентрировать внимание на своем образовании. Без получения новых знаний Львам, кажется, в настоящее время не обойтись.

Недавние неурядицы на работе могут на удивление быстро смениться новыми возможностями.

Дева

Путаница отступает, хаоса вокруг становится меньше с каждым днем. Мелких событий и общения будет очень много, так что Девы к концу июня начнут скучать по спокойным временам. Погрузиться в собственные мысли или заняться каким-то делом, чтобы не прерывали хотя бы полчаса, для представителей данного знака Зодиака станет почти нереально.