ЕС ввел санкции против командующего армии РФ во время оккупации Бучи

Также санкции были введены в отношении бывшей чемпионки России по спортивной гимнастике Алины Кабаевой, которая, как считается, состоит с российским президентом Владимиром Путиным в "особенных отношениях" и семьи официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

ЕС опубликовал список из имен еще 65 человек, против которых введены санкции из-за военного вторжения в Украину.

Шестой пакет санкций также включает запрет на покупку и импорт российской нефти и ряда нефтепродуктов и отключение "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT, а также ряд других мер.

Среди 65 человек, попавших под санкции, оказался Азатбек Омурбеков, командовавший российскими солдатами во время оккупации Бучи, где, после ухода армии РФ, были обнаружены доказательства внесудебных казней, изнасилований пыток и других военных преступлений. Та же участь постигла Михаила Мизинцева - генерала, руководившего осадой и бомбардировками Мариуполя, в результате которых погибли сотни жителей города. Во время бомбардировок были разрушены Мариупольский роддом и театр, в подвале которого укрывались люди - там погибли сотни человек.

Под санкции попал и Аркадий Волож, который сразу же ушел с поста главы российской интернет-компании "Яндекс". Акционерами Яндекса являются "Сбербанк" и другие российские госбанки.

В ЕС отмечают, что "Яндекс" поддерживает кремлевский взгляд на ситуацию и снижает видимость контента, критикующего Кремль, включая информацию о войне в Украине.

Всего в санкционном списке ЕС уже более 1100 имен.