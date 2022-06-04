Сб, 4.06.2022
Россия разрушает Украину, поэтому нам нужно забрать российские активы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

ЕС ввел санкции против командующего армии РФ во время оккупации Бучи

April 4, 2022, Bucha, Ukraine: Wreckage of war and bodies lie in the streets of Bucha, recently liberated from invading Russian troops in the suburbs of Kyiv, Ukraine on April 4, 2022. (Credit Image: © Carol Guzy/ZUMA Press Wire) ФОТО: Carol Guzy

В рамках шестого пакета Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против "мясников" Бучи и Мариуполя - командующих российской армией, под чьим руководством происходили зверства в Украине.

Также санкции были введены в отношении бывшей чемпионки России по спортивной гимнастике Алины Кабаевой, которая, как считается, состоит с российским президентом Владимиром Путиным в "особенных отношениях" и семьи официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

ЕС опубликовал список из имен еще 65 человек, против которых введены санкции из-за военного вторжения в Украину.

Шестой пакет санкций также включает запрет на покупку и импорт российской нефти и ряда нефтепродуктов и отключение "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT, а также ряд других мер.

Среди 65 человек, попавших под санкции, оказался Азатбек Омурбеков, командовавший российскими солдатами во время оккупации Бучи, где, после ухода армии РФ, были обнаружены доказательства внесудебных казней, изнасилований пыток и других военных преступлений. Та же участь постигла Михаила Мизинцева - генерала, руководившего осадой и бомбардировками Мариуполя, в результате которых погибли сотни жителей города. Во время бомбардировок были разрушены Мариупольский роддом и театр, в подвале которого укрывались люди - там погибли сотни человек.

Под санкции попал и Аркадий Волож, который сразу же ушел с поста главы российской интернет-компании "Яндекс". Акционерами Яндекса являются "Сбербанк" и другие российские госбанки.

В ЕС отмечают, что "Яндекс" поддерживает кремлевский взгляд на ситуацию и снижает видимость контента, критикующего Кремль, включая информацию о войне в Украине.

Всего в санкционном списке ЕС уже более 1100 имен.

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