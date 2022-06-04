Фото ⟩ Три месяца без зарплаты, еды и лекарств. Жизнь на оккупированной Херсонщине

"Периодически пропадает связь. Довольно часто не работает ни стационарный, ни мобильный интернет. Иногда даже позвонить не получается. SIM-карт в продаже не видел. Но когда выбирала оператора мобильной сети для телефона, там были новые операторы. Они обозначены цифрами. Не знаю, что за операторы, никогда к ним не подключалась", - говорит жительница Херсона Марина.

Многие в Херсоне предполагают, что это операторы связи из Крыма. Там все телефонные номера также начинаются с кода +7, только у российских операторов они отображаются как роуминговые. С 2014 года крымчане своей связью пользуются только на полуострове, а при поездках в Россию обычно покупают местную сим-карту.

"Я слышал, что подключившись к российской сети, оккупанты смогут прослушивать все наши разговоры. Российская сеть - серия подозрительных чисел без названия оператора. Не знаю, правда ли это, но рад, что наша сеть еще работает", - говорит житель Херсона Евгений.

Разрушенная школа в Херсоне ФОТО: AFP/SCANPIX

Россияне на временно оккупированных территориях Украины действительно пытаются подключить украинцев к российским интернет-сетям, но сервисы VPN или виртуальных частных сетей позволяют обойти ограничения и избежать контроля со стороны России, сообщает Служба специальной связи и защиты информации Украины.

Выдают российские паспорта "направо и налево"

"Путин добавил Херсонскую область в список территорий, где действует упрощенная процедура получения российского гражданства. Проще говоря, оккупанты планируют раздавать паспорта в нашем регионе направо и налево. Еще одно доказательство того, насколько дешев сегодня этот паспорт. Достаточно посмотреть на его рейтинг в мире и список стран, куда он облегчает въезд, и сравните с нашим паспортом. Важно понимать, что получить российское гражданство сегодня - значит вступить в международный клуб маргиналов", - заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Люди в Херсонской области протестуют против оккупации ФОТО: Reuters/ScanPix

Чиновник уверен, что херсонцы не попадутся на очередную дешевую удочку оккупантов, потому что им нечего предложить Херсону. Они просто терроризируют и грабят. Их максимум - "пара отреставрированных памятников Ленину и пара десятков пропагандистских роликов".

Политик Сергей Хлян отмечает, что даже те немногие, кто пожелал получить российский паспорт, столкнулись с трудностями. Чтобы получить российское гражданство, люди должны ехать в Крым и там все разрешить.

"Сами оккупанты понимают, что никаких паспортов не будет, поэтому и ставят такие условия, что за документом могут ехать только коллаборационисты".

"Планы, которые оккупанты в Херсонской области пытались реализовать с первого дня оккупации, провалились. Например, провести референдум по "ХНР" и провозгласить "Херсонскую народную республику"", - сказал Хлян.

"Херсонцы не позволили им создать даже иллюзию референдума. Хотя область оккупирована чуть ли не с первого дня войны, записать местных жителей в коллаборационисты практически не вышло. Они сотрудничают с некоторыми людьми из Крыма, у них реальная нехватка кадров. Люди, которые соглашаются сотрудничать с оккупантами и называют себя главами администраций, чувствуют себя некомфортно и в опасности. Им приходится передвигаться с вооруженными военными", - объяснил политик.

"В свои "администрации" они наняли тех, у кого и раньше уже были проблемы с законом. У этих людей и так нет высокой морали. Поэтому они в нужной компании", - говорит Кристина из Херсона.

Дети в Херсонской области ФОТО: AP/Scanpix

Сергей Хлян признается, что оккупанты перенесли планы присоединения Херсонщины к России - теперь они хотят сделать это осенью. Он убежден, что осенью русских здесь уже не будет и они сами об этом знают. Их единственная цель - запугать, чтобы ограбить.

Мэры Херсона и Новой Каховки продолжают работать удаленно, остальная часть руководства была вынуждена уйти или до сих пор находится в тюрьме. "У них нет денег на содержание оккупированных территорий. Я слышала, что в Каховке коммунальщикам предлагают зарплату в рублях, но она намного ниже той, которую они получали до войны. У них нет возможности переманить херсонцев к себе", - говорит Кристина.