Фото ⟩ Три месяца без зарплаты, еды и лекарств. Жизнь на оккупированной Херсонщине

Херсонская область с первых дней войны оккупирована российскими войсками. Оккупанты ввели двухвалютную зону и планируют открыть отделение одного из российских банков. Российские силы сменили руководство города и попытались провести референдум о "Херсонской Народной Республике". Тем временем херсонцы уже три месяца живут без зарплаты, лекарств и еды, сообщает "Новая газета. Европа".
"Российские военные и назначенное ими руководство ведут себя как пираты", - сказал о ситуации в Херсоне житель города и бывший украинский полицейский Евгений.
"Они грабят, насилуют, убивают, пытают и сажают в тюрьму. Их задача - украсть как можно больше за ограниченное время. Неважно, что именно, главное, сам грабеж. А еще - брать людей в плен".
Вводят рубли и планируют открыть российский банк
В Херсонской области с 23 мая введена бивалютная зона, при которой одновременно в обращении находятся рубль и гривна, сообщил глава оккупационной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
В городе также планируется открыть отделение российского банка и ввести ценники в магазинах как в рублях, так и в гривнах.
"Так и не понял, какой именно банк. Вроде как "Сбербанк"", - говорит 56-летняя бухгалтер Вера.
""Сбербанк" в Херсоне? Не верю в такую возможность. Ни "Сбербанк", ни "Альфабанк", ни "ВТБ" за восемь лет аннексии в Крыму так и не появлялись. Возможно, они нас все-таки не считают Россией. Или у них из-за санкций теперь нечего терять, вот и решили открывать филиалы на оккупированных территориях?" - говорит таксист из Севастополя.
В Херсоне увеличилось количество пунктов обмена валюты, где гривна обменивается на рубли по курсу 1:2. До войны на 1000 рублей можно было купить 370 гривен.
"Все равно за рубли ничего нельзя купить. Даже наши торговцы ездят за товаром в Крым и продают его здесь из багажников, оплата принимается только в гривнах. Товар продается по той цене, по которой он куплен в Крыму. Один в один. Но продается здесь за гривны", - говорит жительница Херсонской области Оксана.
Депутат Херсонского райсовета Сергей Хлян утверждает, что оккупационные власти в Геничевске вынуждают предпринимателей вывешивать ценники в двух валютах и получать так называемое "разрешение" на работу.
"То есть - чтобы продолжить работу, нужно просто заплатить наличными в гривнах. Например, в Каховском районе оккупанты сообщают о 2000 таких "разрешений". Hfmit там работало 20 тысяч предприятий", - говорит Хлян.
"Сегодня я все купила за гривны и расплачивалась картой там, где можно было, - говорит Кристина, 39-летняя жительница Херсона. - Если бы не было проблем со связью, во многих магазинах расплачивалась бы картой, даже в тех, которые возят товары из Крыма. Нигде не было ценников в рублях. Курс рубля тоже ниже реального.
Мне кажется, это делается не только для того, чтобы ограбить людей высокими ценами, но и чтобы при конвертации получились убытки. В общем, прилагаются все усилия, чтобы сделать население беднее".
Тем не менее, в провластных российских СМИ активно обсуждалась возможность выдачи жителям оккупированных территорий по 10 000 рублей (147 евро). Жители Херсона и области во многом отрицают эту раздачу денег. Однако жители Генического района деньги от российской стороны действительно получили.
"Нам не платят зарплаты уже три месяца. В первый день войны сбежал председатель сельсовета, который первым должен подписывать финансовые документы. Теперь мы не знаем, где он, никто не может подписать бумаги о зарплате. Поэтому все госслужащие не получают деньги. В селе остались только пенсионеры и дети, все остальные постарались уехать.
Все запасы еды мы съели за два месяца. У меня серьезная болезнь, мне нужно регулярно принимать лекарства. Предприниматели стали привозить из Крыма продукты и лекарства, но купить их не на что. В начале мая россияне дали каждому по 10 тысяч рублей. Я их приняла, не могла выдержать голода и страданий без лекарств. "У нас за рубли ничего не купишь, поэтому я попросила знакомых купить лекарства в Крыму", - рассказывает жительница Геническа Галина, которая живет на границе с Крымом.
Переход на российский телефонный код
В Херсонской и Запорожской областях переход на российский телефонный код +7 состоится в конце мая, подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Как сообщает пророссийское руководство Запорожской области, сим-карты с российскими номерами поступили в Запорожскую область. "Интерфакс" сообщает, что карты продаются без опознавательных знаков - неизвестно, какой оператор будет предоставлять услуги связи.
"Периодически пропадает связь. Довольно часто не работает ни стационарный, ни мобильный интернет. Иногда даже позвонить не получается. SIM-карт в продаже не видел. Но когда выбирала оператора мобильной сети для телефона, там были новые операторы. Они обозначены цифрами. Не знаю, что за операторы, никогда к ним не подключалась", - говорит жительница Херсона Марина.
Многие в Херсоне предполагают, что это операторы связи из Крыма. Там все телефонные номера также начинаются с кода +7, только у российских операторов они отображаются как роуминговые. С 2014 года крымчане своей связью пользуются только на полуострове, а при поездках в Россию обычно покупают местную сим-карту.
"Я слышал, что подключившись к российской сети, оккупанты смогут прослушивать все наши разговоры. Российская сеть - серия подозрительных чисел без названия оператора. Не знаю, правда ли это, но рад, что наша сеть еще работает", - говорит житель Херсона Евгений.
Россияне на временно оккупированных территориях Украины действительно пытаются подключить украинцев к российским интернет-сетям, но сервисы VPN или виртуальных частных сетей позволяют обойти ограничения и избежать контроля со стороны России, сообщает Служба специальной связи и защиты информации Украины.
Выдают российские паспорта "направо и налево"
"Путин добавил Херсонскую область в список территорий, где действует упрощенная процедура получения российского гражданства. Проще говоря, оккупанты планируют раздавать паспорта в нашем регионе направо и налево. Еще одно доказательство того, насколько дешев сегодня этот паспорт. Достаточно посмотреть на его рейтинг в мире и список стран, куда он облегчает въезд, и сравните с нашим паспортом. Важно понимать, что получить российское гражданство сегодня - значит вступить в международный клуб маргиналов", - заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Чиновник уверен, что херсонцы не попадутся на очередную дешевую удочку оккупантов, потому что им нечего предложить Херсону. Они просто терроризируют и грабят. Их максимум - "пара отреставрированных памятников Ленину и пара десятков пропагандистских роликов".
Политик Сергей Хлян отмечает, что даже те немногие, кто пожелал получить российский паспорт, столкнулись с трудностями. Чтобы получить российское гражданство, люди должны ехать в Крым и там все разрешить.
"Сами оккупанты понимают, что никаких паспортов не будет, поэтому и ставят такие условия, что за документом могут ехать только коллаборационисты".
"Планы, которые оккупанты в Херсонской области пытались реализовать с первого дня оккупации, провалились. Например, провести референдум по "ХНР" и провозгласить "Херсонскую народную республику"", - сказал Хлян.
"Херсонцы не позволили им создать даже иллюзию референдума. Хотя область оккупирована чуть ли не с первого дня войны, записать местных жителей в коллаборационисты практически не вышло. Они сотрудничают с некоторыми людьми из Крыма, у них реальная нехватка кадров. Люди, которые соглашаются сотрудничать с оккупантами и называют себя главами администраций, чувствуют себя некомфортно и в опасности. Им приходится передвигаться с вооруженными военными", - объяснил политик.
"В свои "администрации" они наняли тех, у кого и раньше уже были проблемы с законом. У этих людей и так нет высокой морали. Поэтому они в нужной компании", - говорит Кристина из Херсона.
Сергей Хлян признается, что оккупанты перенесли планы присоединения Херсонщины к России - теперь они хотят сделать это осенью. Он убежден, что осенью русских здесь уже не будет и они сами об этом знают. Их единственная цель - запугать, чтобы ограбить.
Мэры Херсона и Новой Каховки продолжают работать удаленно, остальная часть руководства была вынуждена уйти или до сих пор находится в тюрьме. "У них нет денег на содержание оккупированных территорий. Я слышала, что в Каховке коммунальщикам предлагают зарплату в рублях, но она намного ниже той, которую они получали до войны. У них нет возможности переманить херсонцев к себе", - говорит Кристина.
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