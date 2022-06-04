Лидер "Бумбокса" рассказал, что сделает с осколком мины, который ранил ему лицо

Обломок российской мины исполнитель оставил себе. Он признался, что хочет сделать из него кулон и продать на аукционе.

"Я специально положил его в карман, чтобы я его не выбросил. Я думал иногда, чтобы выбросить его к чертям. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукцион. Это обломок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались "денацифицировать" меня лично", - сказал Андрей в интервью Дмитрию Гордону.