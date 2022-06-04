Сб, 4.06.2022
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  • Лидер "Бумбокса" рассказал, что сделает с осколком мины, который ранил ему лицо

Лидер "Бумбокса" рассказал, что сделает с осколком мины, который ранил ему лицо

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк, который после военных действий РФ в Украине вступил в ряды теробороны, ранее получил осколочное ранение лица и даже провел некоторое время в больнице.

Обломок российской мины исполнитель оставил себе. Он признался, что хочет сделать из него кулон и продать на аукционе.

"Я специально положил его в карман, чтобы я его не выбросил. Я думал иногда, чтобы выбросить его к чертям. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукцион. Это обломок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались "денацифицировать" меня лично", - сказал Андрей в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее, Pink Floyd выпустили клип с вокалом Андрея Хлывнюка Hey Hey Rise Up, а позже он возглавил мировые хит-парады.

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