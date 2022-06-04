CNN: США, ЕС и Британия обсуждают план прекращения войны через переговоры. Украина в этом не участвует

Как отмечает телекомпания, после более, чем 100 дней ведения активных боевых действий, явная победа ни для одной из сторон все еще не предвидится.

По словам собеседников CNN, во время упомянутых встреч, в том числе, обсуждался план Италии, который предусматривал полную автономию Крыма и Донбасса.

Украина в этих обсуждениях прямого участия не принимает, что, как подчеркивает телеканал, противоречит позиции Соединенных Штатов "ничего об Украине без Украины".

В то же время, CNN пишет, что США не оказывают на Киев давления, настаивая на определенном плане, и не подталкивают Украину к переговорам с Москвой.

Цель встреч - определение примерных параметров плана мирного урегулирования, который можно будет предложить Украине для последующего обсуждения, пишет CNN.

При всем этом, по данным издания, в Вашингтоне все еще не видят перспектив для решения конфликта при помощи дипломатии.