Уничтожен Всехсвятской скит Святогорской Лавры. Украина и Россия обвиняют друг друга

Как пишет "Медуза", церковь была построена в начале 2000-х годов на месте одноименного храма, уничтоженного в советское время.

Как сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, пожар на территории скита возник из-за обстрела российскими войсками.

"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", - сообщил он.

Что заявила Россия

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что церковь подожгли военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника", - говорится в сообщении министерства.

Что заявил Зеленский

Пожар в лавре прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", - рассказал президент.

Он уточнил, что Святогорск находится под огнем еще с мая.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс.

Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", - цитирует Зеленского УНИАН.

Президент отметил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.

"Украинская дипломатия последовательно работает над этим. Ни одно другое государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?", - добавил он.

Святогорская лавра после вторжения России

В период вторжения России на Украину обитель стала убежищем для эвакуирующихся из зоны военных действий.

12 марта 2022 года рядом с Лаврой произошел взрыв, от которого были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме и пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало несколько сотен беженцев; некоторые получили ранения осколками оконного стекла]. Митрополит Святогорcкий Арсений (Яковенко) сообщил, что по Лавре "был нанесен авиационный удар". 4 мая российские войска обстреляли лавру снова, ранив 7 людей. 8 мая ударом российской армии был уничтожен Свято-Георгиевский скит лавры в селе Долина.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.