Уничтожен Всехсвятской скит Святогорской Лавры. Украина и Россия обвиняют друг друга
В Донецкой области Украины на территории Всехсвятского скита Святогорской лавры загорелся деревянный храм Всех святых.
В Донецкой области Украины на территории Всехсвятского скита Святогорской лавры загорелся деревянный храм Всех святых.
Как пишет "Медуза", церковь была построена в начале 2000-х годов на месте одноименного храма, уничтоженного в советское время.
Как сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, пожар на территории скита возник из-за обстрела российскими войсками.
"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", - сообщил он.
Палає Святогірсткий скит! pic.twitter.com/wztXur1Peo— Олег (@dtcdonetskua) June 4, 2022
Что заявила Россия
Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что церковь подожгли военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника", - говорится в сообщении министерства.
Что заявил Зеленский
Пожар в лавре прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.
"Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", - рассказал президент.
Он уточнил, что Святогорск находится под огнем еще с мая.
Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", - цитирует Зеленского УНИАН.
Президент отметил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.
"Украинская дипломатия последовательно работает над этим. Ни одно другое государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?", - добавил он.
Святогорская лавра после вторжения России
В период вторжения России на Украину обитель стала убежищем для эвакуирующихся из зоны военных действий.
12 марта 2022 года рядом с Лаврой произошел взрыв, от которого были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме и пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало несколько сотен беженцев; некоторые получили ранения осколками оконного стекла]. Митрополит Святогорcкий Арсений (Яковенко) сообщил, что по Лавре "был нанесен авиационный удар". 4 мая российские войска обстреляли лавру снова, ранив 7 людей. 8 мая ударом российской армии был уничтожен Свято-Георгиевский скит лавры в селе Долина.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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