В этом году голубые флаги подняты на двух пляжах Риги

На пляже в Вакарбулли голубой флаг в этом году поднят в 15-й раз, в Вецаки - в пятый. Для получения этого знака соответствия стандартам пляж должен соответствовать 29 различным критериям качества воды, пляжного сервиса, поддержания чистоты и безопасности.

Столичный департамент жилья и окружающей среды в этом году установил на столичных пляжах 12 новых кабинок для переодевания: шесть в Вакарбулли, четыре - в Даугавгриве, две - на Кипсале.

На пляже в Вецаки также проложены новые пешеходные мостки, дополнительно размещена новая просторная кабина для переодевания для людей с ограниченными возможностями. В свою очередь в Вакарбулли дополнительно установлено семь двусторонних скамеек.

В полиции самоуправления Риги сообщили, что в Вецаки в этом году для наблюдения за безопасностью отдыхающих будет использоваться дрон. В прошлом купальном сезоне столичные спасатели спасли пять тонущих, оказали медицинскую помощь 95 отдыхающим, а также нашли и вернули родителям 20 потерявшихся детей.