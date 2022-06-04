В этом году голубые флаги подняты на двух пляжах Риги
Голубые флаги в этом году подняты на двух столичных пляжах - в Вецаки и Вакарбулли, сообщили в управлении по коммуникации Рижской думы.
Голубые флаги в этом году подняты на двух столичных пляжах - в Вецаки и Вакарбулли, сообщили в управлении по коммуникации Рижской думы.
На пляже в Вакарбулли голубой флаг в этом году поднят в 15-й раз, в Вецаки - в пятый. Для получения этого знака соответствия стандартам пляж должен соответствовать 29 различным критериям качества воды, пляжного сервиса, поддержания чистоты и безопасности.
На пляже в Вецаки также проложены новые пешеходные мостки, дополнительно размещена новая просторная кабина для переодевания для людей с ограниченными возможностями. В свою очередь в Вакарбулли дополнительно установлено семь двусторонних скамеек.
В полиции самоуправления Риги сообщили, что в Вецаки в этом году для наблюдения за безопасностью отдыхающих будет использоваться дрон. В прошлом купальном сезоне столичные спасатели спасли пять тонущих, оказали медицинскую помощь 95 отдыхающим, а также нашли и вернули родителям 20 потерявшихся детей.
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