Макрон призвал "не унижать Россию". Глава МИД Украины Кулеба ответил

Кроме того, в интервью Макрон отметил, что президент России Владимир Путин, вторгшись в Украину, совершил "историческую и фундаментальную" ошибку, однако несмотря на это нужно избегать более широкой эскалации боевых действий.

Макрон рассказал, что он лично по просьбе президента Украины Владимира Зеленского "потратил 100 часов" на переговоры с Путиным, и что Франция готова быть готова к переговорам.

Высказывания президента Франции прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Потому как Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизни", - написал он в Twitter.

В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия в интервью украинскому телевидению отметил, что "переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена".

"В первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять. И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - заявил он.